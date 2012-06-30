"هرمز" در آستانه متروکه شدن/ بومیان در انتظار رفع معضلات جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، فاصله ‌اش با سرزمین اصلی فقط سه کیلومتر است، می‌توان آن را در پنج دقیقه طی کرد اما مردم "جزیره هرمز" برای رفتن به بندرعباس بیش از30 دقیقه در راهند، آن هم به این دلیل که هیچ امکاناتی برای طی این مسافت کوتاه برای آنها در نظر گرفته نشده، این در حالیست که در سفر سال 84 هیئت دولت به استان قول احداث اسکله جدید برای کوتاه کردن راه این جزیره به مردم داده شده بود ولی این قولها هنوز که هنوز عملی نشده است.

بگذریم از این که همین فاصله طولانی باید با اندکی شناور طی شود، وقتی دردی را هم با خود همراه داشته باشی سختی راه بیشتر کام تو را تلخ می کند به طوری که یادت می‌رود که برای چه کاری به جزیره سفر کرده‌ای.

وارد جزیره که می‌شوی تعدادی از صیادان و قایقداران بیکار در گوشه‌ای از اسکله نشسته اند به چشم می‌خورند در صحبت با آنها متوجه می شویم که اغلب آنها از مشکل بیکاری در جزیره رنج می‌برند و به نظر می آید یکی از مهمترین علل خالی از سکنه شدن گسترده ساکنین این جزیره "بیکاری" باشد، جزیره‌ای که قابلیتهایی همچون معدن خاک سرخ، بازارچه مرزی و حتی صید و صیادی دارد امروز صحبت از متروکه شدن آن به میان می‌آید.

در این زمینه محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فرصتهای شغلی و درآمدزایی مردم جزیره هرمز می‌گوید: در حال حاضر 60 درصد سهام معدن خاک سرخ جزیره به مردم واگذارشده که به صورت پیمانکاری در اختیار شرکت باستان معدن پودر است، همچنین فعالیت شیلات هم به دلیل سیاستهایی که در جهت حفظ منابع آبزیان انجام می‌شود محدود شده که این امر موجب بروز مشکلات زیادی برای مردم این جزیره شده است.

وی در مورد وضعیت بازارچه مرزی جزیره بیان داشت: در گذشته تجار و بازرگانان برای بهره گیری از تخفیف 15 درصدی از گمرک این جزیره استفاده می کردند اما با افزایش تخفیف گمرگی در بندر لنگه و سایر گمرکات استان به جز گمرک جزیره هرمز، بازارچه مرزی هرمز خود به خود تعطیل شد که این هم چندی پیش پس از سه سال تعطیلی برای همیشه از سوی دولت تعطیل شد.

زرنگاری با اظهار اینکه به علت افزایش بیکاری و عدم وجود امکانات تفریحی برای جوانان، اعتیاد به شدت در میان جوانان هرمزی در حال گسترش است، اظهارداشت: بیشتر افرادی که در جزیره ماند‌ه‌اند کارمند اندک ادارات مستقر در هرمز هستند و جمعیت فعال جزیره به دلیل بیکاری از منطقه رفته‌اند و مابقی افراد به نون بخور و نمیری دلخوش‌اند و مجبورند بمانند چون در حال حاضر شغل اکثر مردم این جزیره صیادی است که اکنون جوابگویی احتیاجات این قشرزحمت کش نیست کما اینکه اگر مکانی فراهم می‌شد حتما آنها هم می‌رفتند.

وی نیز با اشاره به حادثه دلخراشی غرق شدن شناور مسافری و مرگ 17 سرنشین این شناور گفت: با بروز این حادثه اکنون 70 شغل مستقیم از بین رفته و به جمعیت بیکار هرمز افزوده شده که نرخ بیکاری در این بخش به 400درصد رسیده است.

زرنگاری نرخ بیکاری در هرمز را 30 درصد عنوان کرد و گفت: اکنون در هرمز 300 نفر بیکاراند و از این تعداد 80 نفر کسانی هستند که یا فوق دیپلم یا لیسانسه هستند.

همچنین در پیگیریهای خبرنگار مهر و گفتگو با مردم جزیره هزینه های بالای زندگی به عنوان دیگر علل مهاجرتها از هرمز بیان می شود، هزینه‌های بسیار بالای زندگی و پرداخت هزینه برای حمل و نقل کالا از سرزمین اصلی به جزیره دغدغه و گلایه مردم است.

در این زمینه نماینده هرمزگان در شورایعالی استانها عنوان می‌کند: به دلیل نبود شناور مناسب ارزاق و مایحتاج روزمره مردم جزیره هرمز توسط دو فروند موتور لنج فرسوده و کهنه از اسکله پشت شهر بندرعباس بارگیری می شود و تحمیل هزینه های گزاف تردد دریایی باعث شده قیمت ارزاق و مایحتاج در هرمز حدود 50 درصد بیشتر از شهر بندرعباس باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برای آوردن مصالح ساختمانی به جزیره هرمز عوارض های هنگفتی از این قشر دریافت می شود، به گونه ایی که از هر کامیون 40 هزار تومان، نیسان 10هزار تومان و از موتور لنج 50 هزار تومان دریافت می شود ولی خیلی از مواقع این اسکله به روی مصالح فروشان تعطیل می شود و عوارضی که از آنها اخذ می شود نامعلوم حتی قبضی در این خصوص به آنها داده نمی شود و این موارد موجب می شود قیمت ها خود به خود افزایش پیدا کنند. که در آینده نزدیک جزیره هرمز گرانترین شهر استان بلکه در ایران هم لقب می گیرد.

وی گفت: به طور مثال سیلندر گازی که در بندرعباس سه هزار و 500 به دست شهروندان می رسد در هرمز پنج هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود، همچنین سیمان در بندرعباس سه هزار و 800 تومان به مشتری فروخته می شود در حالیکه این سیمان در هرمز کیسه ای شش هزار تومان است و میوه هم بالای 50 درصد بیشتر از بندرعباس به فروش می رسد.

ترک‌ دیوارهای منازل جزیره هرمز بر سخنان رئیس شورای شهر هرمز صحه می‌گذاشت به گونه‌ای که حتی یکی از اهالی جزیره می‌گفت: هزینه‌های مصالح ساختمانی در این جزیره 80 تا 90 درصد با سایر نقاط استان تفاوت دارد به همین علت مردم توانایی پرداخت قیمت گزاف مصالح ساختمانی را ندارند از این رو ناچار به ساخت غیر اصولی منازل خود می‌شوند. ساخت و ساز با مصالحی که در زمان وقوع زمین لرزه موجب بروز حوادث جبران ناپذیر خواهد شد.

اما زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در صورتی که بحث نزدیک‌سازی هرمز به بندرعباس که قرار است از 19کیلومتر به سه کیلومتر کاهش یابد و در یک پروسه سه ساله تمام شود، بسیاری از مشکلات مردم این منطقه حل می‌شود.

در صحبتی با اکثر مردم هم متوجه این مطلب شدیم که آنها نیز چنین اعتقادی دارند. کاهش مسافت، کاهش هزینه‌های حمل و در عین حال کاهش مشکلات ناشی از سوار شدن بر روی قایق‌ها می تواند از جمله مزیت‌های احداث این اسکله باشد.

نماینده هرمز گان در شورایعالی استانها هزینه اجرای کوتاه سازی راه هرمز به بندر عباس را 30 میلیارد تومان عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: هرمز به عنوان یک منطقه مستعد گردشگری مطرح است که قرار است تور دریایی در قالب طرح جامع گردشگری بین بندرعباس، هرمز، لارک، قشم و هنگام برنامه‌ریزی شود که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

یکی دیگر از اهالی جزیره می‌گوید: اشتغال، هزینه‌های بالای زندگی، وضعیت بهداشتی درمانی نامناسب، مسافت زیاد با سرزمین اصلی و... یک منطقه مانند جزیره هرمز دیگر باید چه مشکلاتی داشته باشد تا مسئولان به آنها توجه کنند.

عکس تزئینی

زرنگاری در خصوص مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در مورد جزیره هرمز هم بیان می‌کند: در سه سفری که هیئت دولت به استان هرمزگان داشته سه طرح در مورد جزیره هرمز تصویب شد که یکی از آن سه مصوبه اجرایی شد آنهم واگذاری سهام 60 درصدی معدن خاک سرخ به اهالی است.

اما فارغ از مشکلات و موانع فوق این جزیره همچنین از جمله جزایری است که به دلیل برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی و در اختیار داشتن جاذبه‌های منحصر به فرد گردشگری، چنانچه مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرد قادر خواهد بود به یکی از مناطق مستعد در جذب گردشگر تبدیل شود.

در این خصوص رئیس شورای شهر هرمز می‌گوید: بحث راه‌اندازی دهکده گردشگری یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری در این استان است که تاکنون اجرایی نشده، قرار بود در قالب همین طرح راه دسترسی به جزیره هرمز کوتاه شود که متاسفانه تا کنون صورت نگرفته، احداث اسکله "نخل ناخدا" راهی برای خروج هرمز از بن بست اقتصادی و گردشگری و رونق آن است و مسئولان باید در کمترین زمان ممکن این راه دسترسی را برای اهالی هرمز مهیا کنند.

به گزارش مهر، عطاالله صدر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور دو بار از محل احداث اسکله نخل ناخدا بازدید کرده است.

زرنگاری همچنین در مورد الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم و یا تبدیل این جزیره به یک منطقه ویژه اقتصادی بیان می‌کند: در صورتی که این امر اتفاق بیفتد و جزیره بتواند از معافیت گمرکی به مانند قشم برخوردار باشد قادر به توسعه اقتصادی نیز خواهد بود.

وی در عین حال خواستار اختصاص یارانه هزینه آب و برق به این جزیره به مانند جزایر لارک و هنگام شد، وی از قلعه هرمز به عنوان افتخار ایرانیان یاد می‌کند و اذعان می‌کند: هرمز به عنوان رگ حیاتی و شریان جهانی عبور انرژی در دنیا مطرح است و پتانسیل‌های بسیاری دارد که نیازمند نگاه جدی‌تری است.

کوههای خاک سرخ در جزیره هرمز

محمد زرنگاری رئیس شورای شهر هرمز از سند دار شدن زمین‌های این جزیره خبر داد و گفت: تاکنون سند زمین‌های جزیره به نام هیچ دستگاهی زده نشده بود و تنها پلاک آن به نام امور اراضی سابق خورده بود که با پیگیری‌های انجام شده بخشی از سند به مسکن و شهرسازی و بخش دیگر آن به منابع طبیعی زده شد. که اکنون نزدیک به 70 درصد از اهالی منازلشان سند دار شده است. یکی از عوامل کند شدن رشد شهرسازی و اقتصادی جزیره سند دار نبودن زمینهای جزیره بود که با سند دار شدن آن باعث ایجاد تغییر و تحولات زیادی در جزیره خواهیم بود.

مردم این دیار حرفهای ناگفته زیادی دارند اما از روی حجب و حیا یا از روی ناامیدی میلی برای بیان ندارند. یکی از آنها می‌گفت: اینجا اغلب مردم به علت تردد با قایق‌های تفریحی بین هرمز و بندرعباس به کمر درد مبتلا شدند که با آمدن شناورهای مجهز و اهالی این جزیره می توانند به راحتی مسیر دریایی هرمز به بندرعباس را تردد کنند.

دیگری بیان می‌کرد: در این جزیره هزینه‌های درمان بالاست و اکنون شش ماه است که دندانپزشک نداریم که این امر باعث شده آمار بهداشت و درمان در بین دانش‌آموزان نامطلوب باشد.

در این جزیره مردم با همه مشکلات و دردهایشان باز هم سخاوتمندانه به زندگیشان ادامه می دهند. مردمی که از رشادتهای خود در هشت سال دفاع مقدس سخن می‌گفتند و اعتقاد داشتند همچنان حاضر به دفاع از کشورهستند. به نظر می رسد جزیره هرمز از قابلیت‌های بسیاری برای تبدیل شدن به قطب تجارت و گردشگری منطقه را داراست، جزیره ای که دیگر فراتر از یک نام در قلمرو ارضی کشور است، در واقع این جزیره این روزها به نوعی با آبرو و شرف ملی ایرانیان گره خورده است و به همین دلیل نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

نماینده هرمزگان در شورایعالی استانها و رئیس شورای شهر هرمز گفت: پیشنهاد می شود با توجه به ظرفیت بالقوه گردشگری و حساسیت های محیط زیست، احداث اسکله دسترسی مستقل در منتهی الیه شرق بندرعباس برای دسترسی راحت تر و نزدیکتر به جزیره هرمز، تهیه شناسنامه ای از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی منطقه و تهیه عکس و اسلاید، کارت پستال، فیلم و نقشه راهنمای جهانگردی به شکل های متفاوت برای جذب گردشگران.

بهبود وضعیت وسایل نقلیه برای جابه جایی گردشگران در سطح جزیره، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آمارگیری، روانشناسی برخورد و راهنمایی جهانگردان و آموزش زبان خارجه فرصتهای شغلی گردشگری شامل ترابری دریایی، حمل و نقل داخل جزیره، به کار گیری بَلَدهای محلی، فروش صنایع دستی، فروش مواد غذایی و ... است.

احداث کارخانه های عمل آوری مرتبط با خاک سرخ می تواند زمینه اشتغال حداقل تا 80 نفر را فراهم سازد. واگذاری تسهیلات بانکی ارزان و همچنین رونق دادن تجارت در این جزیره که خود زمانی مهد تجارت ایران محسوب می شود صورت بگیرد هرمز به آن چیزی که حقش است می رسد.

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گزارش: احمد رنجبری