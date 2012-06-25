محمد صادق مهدوی راد همزمان با هفته قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها از جمله برنامه های ما در سال جاری است و نظارت خواهیم کرد که این امر محقق شود، اگر این امر اجرایی شود رضایتمندی در مردم را افزایش خواهد داد.



وی از افزایش تعداد شعبات دادگاه های تجدید نظر در استان خبر داد و افزود: این افزایش تعداد شعبات سبب افزایش کیفیت کار می شود.



رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت: اگر در سال جاری دو شعبه دیگر نیز افزایش پیدا کند کیفیت ارائه خدمات به مردم بیشتر می شود.



وی با بیان اینکه ابلاغ قضایی را در سال جاری ساماندهی می کنیم، گفت: اتوماسیون اداری دارای مزیت های مختلف است که اولین مزیت آن افزایش سرعت در کار است.



مهدوی راد ادامه داد: اتوماسیون قضایی تقریباً به تکامل رسیده است و الان پرونده ها در رایانه ثبت می شود و تمام امورات آن از طریق اتوماسیون و رایانه انجام می شود و دیگر ثبت کاغذی نداریم.



رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تحقق این امر سبب شده که مراجعات مردم به دادگستری کاهش یابد و مردم می توانند از طریق اینترنت پرونده خود را پیگیری کنند.



وی افزود: تسریع در پرونده های ضد امنیت اجتماعی یکی دیگر از برنامه های ما در سال جاری است و باید کاری کنیم که ضریب امنیت در استان افزایش پیدا کند.



رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: سال گذشته در ادامه کار سال 89 بود حدوداً در یک مورد حدود 300 هکتار برگشت داده شد.