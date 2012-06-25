به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش باشگاه پرسپولیس پیشنهادی را به "لی‌چون‌ سو" مهاجم پیشین تیم ملی کره جنوبی داده است تا بلکه پای این بازیکن را به تهران باز کند.

این مهاجم 31 ساله سابقه بازی در تیم‌های رئال سوسیه داد اسپانیا، فاینورد هلند و همچنین النصر عربستان را دارد و در حال حاضر در لیگ ژاپن شاغل است. "لی" علاوه بر خط حمله، توانایی بازی در کناره‌های زمین را هم دارد و مذاکره با او با توجه به ترافیک مهاجمان پرسپولیس کمی عجیب است.

این در حالی است که چند باشگاه دیگر ایرانی از جمله صنعت نفت آبادان هم دنبال "لی" بودند که به خاطر مبلغ بالای این بازیکن از جذب او منصرف شدند.