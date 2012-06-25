به گزارش خبرگزاری مهر، مشهورترین فیزیکدان جهان تلاش می کند از دستگاهی با عنوان iBrain استفاده کند که امواج مغزی هاوکینگ را گرفته و آنها را به کامپیوتر برای تحلیل ارسال می کند.

در این آزمایش هاوکینگ از یک سربند سیاه استفاده می کند که داخل آن یک سری از انتقال دهنده های عصبی وجود دارد و از وی خواسته شد درباره مشت کردن دستش فکر کند.

پرفسور استفان هاوکینگ مغز خود را برای هک شدن در اختیار دانشمندان قرار داده تا آنها بتوانند راهی پیدا کنند و وی بتواند به سادگی ارتباط برقرار کند

وی در طول این آزمایش توانست الگویی ایجاد کند که دانشمندان ابراز امیدواری کردند بتوانند روز آن را به حروف، واژه ها و جملات تبدیل کنند.

هاوکینگ طی 30 سال گذشته در نتیجه بیماری قدرت تکلم خود را از دست داد، بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک که بدن وی را ناتوان و عضلاتش را نیز ضعیف کرد.

وی درحال حاضر از یک رایانه برای ارتباط برقرار کردن استفاده می کند و صدای رایانه چون ربات است که با یک کلیک فعال می شود. اما اکنون به علت اینکه ماهیچه های دستش بسیار ضعیف هستند یک حسگر مادون قرمز به عینک وی متصل شده و حرکات چانه وی را مونیتور می کند و پس از آن این حرکات توسط رایانه ای که روی صندلی چرخدار وی قرار دارد به متن ترجمه می شود.

iBrain توسط فیلیپ لاو استاد دانشگاه استنفورد آمریکا طراحی شده است. این دستگاه اندازه یک جعبه کبریت کوچک و بسیار سبک است که سر هاوکینگ را سنگین نمی کند.

فیلیپ لاو ابراز امیدواری کرده است که این دستگاه بتواند هاوکینگ را بدون هیچ تأخیر و توجه به این که وی چه کاری انجام می دهد مورد نظارت قرار دهد.

وی اظهار داشت: ما می خواهیم راهی پیدا کنیم تا به نوعی مغز وی را هک کنیم. این مسئله برای ما بسیار مهم و هیجان انگیز است چرا که ما می توانیم پنجره ای رو به مغز داشته باشیم.

وی افزود: ما درحال ساخت فناوری هستیم که به انسان این امکان را می دهد که برای اولین بار به مغز دسترسی داشته باشد.

این استاد دانشگاه استنفورد اظهار داشت: ظهور چنین شاخصهای زیستی احتمال تبدیل حرکات ارادی را به کلامات و به کلام افزایش می یابد از این رو افرادی که به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دچار هستند که از ابزار ارتباطی استفاده می کنند می توانند بیش از آن که به بدن خود متکی باشند به مغز خود اتکا کنند.

لاو قرار است ماه آینده در همایشی در دانشگاه کمبریج درباره آخرین یافته های خود سخنرانی کند و هاوکینگ نیز در این همایش این فناوری را به نمایش می گذارد.

این فناوری را همچنین می توان برای کسانی که اختلال خواب دارند و شاید تشخیص سریع بیماری اوتیسم نیز به کار رود.

بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic lateral sclerosis) یک بیماری موتور نورون‌های حرکتی (MND)است که موجب تباهی و تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و دستگاه عصبی محیطی می ‌شود. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شایعترین بیماری نورون‌های حرکتی (MND) است.

بنابراین این بیماری هم علایم نورون محرکه فوقانی و هم نشانه‌های نورون محرکه تحتانی را ایجاد می ‌کند. در حقیقت در ALS نشانه‌های فلج مرکزی و محیطی تواما ایجاد می‌شود.