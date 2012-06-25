ساخت پژوهشکده انار فردوس متوقف شد/ مسئولان اعتبار تزریق کنند

عباسعلی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ساخت این پژوهشکده از مصوبات سفر اول هیئت دولت به خراسان جنوبی بوده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت این پروژه از سال 89 در فردوس آغاز شده است، افزود: تا کنون برای ساخت این پروژه هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکیمیل این پروژه را شش میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: ساخت پژوهشکده انار فردوس با 70 درصد پیشرفت فیزیکی هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات متوقف شده است.

وی با بیان اینکه این پژوهشکده در دو گروه فیزیولوژی و بازار اقتصاد انار ساخته می شود، اظهارکرد: با راه‌ اندازی این پژوهشکده در باغستان علیا، نمونه‌ های مختلف انار از سطح کشور جمع ‌آوری و آفات، بیماری ‌ها و بازار انار با حضور کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می‌ گیرد و راهکارهای لازم ارائه می ‌شود.

غلامی عنوان کرد: شهرستان فردوس نخستین تولید کننده انار در سطح استان و یکی از مناطق عمده تولید انار با کیفیت در سطح کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با اشاره به اینکه سالانه سهم زیادی از تولیدات انار فردوس به خارج از کشور صادر می شود، بیان داشت: در فردوس سالانه 40هزار تن انار تولید و هزارو 500 تن به خارج از کشو ر صادر می شود.

غلامی گفت: توسعه و اصلاح نژاد گونه های مختلف انار، ارتقای نحوه صادرات، تحقیقات دانشجویان رشته کشاورزی در این پژوهشکده، همکاری با دیگر پژوهشکده های کشور و تبدیل باغ داری از سنتی به علمی از جمله وظایف پژوهشکده انار فردوس خواهد بود.

پژوهشکده انار فردوس در مساحت پنج هکتار با زیربنای هزارو 200 متر مربع در حال ساخت است که 60 هکتار نیز برای باغستان تحقیقاتی این پژوشکده درنظرگرفته شده است.