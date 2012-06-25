روابط عمومی کارش نشان دادن تیتر و عکس مدیر سازمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاالدین نورالدینی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت که در آیین معرفی سرآمدان روابط عمومی ایران حضور یافته بود در سخنانی گفت: ما در جهان امروز شاهد تحولات جدیدی هستیم و اگر در دهه‌های گذشته از موج سوم صحبت می‌شد امروز تئوریسین‌ها باید در تدارک تدوین تئوری‌هایی برای موج جدید در جهان باشند که این موج هم بر اساس ارتباطات انسان با انسان و انسان با جهان پیرامون شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال در چنین جهانی باید روابط عمومی‌ها در تدارک درک این اقتضائات باشند و بدانند که در یک محیط بسته و محدود زندگی نمی‌کنیم بلکه با یک محیط نامحدود رو به رو هستیم و دیگر تجمیع و محدودیت برای فکر و خلاقیت را نمی‌توان تصور کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه نمی‌توان انحصار را برتابید، بیان کرد: ما نباید روابط عمومی را به عنوان یک صنف ببینیم، بلکه روابط عمومی‌ها سر پل و سر حلقه‌های ارتباطات انسانی هستند و ما به روابط عمومی متفکر و آینده نگر و باسواد نیاز داریم. در دنیای امروز دانش، قدرت ایجاد می‌کند، قدرت، تحول می‌آورد و تحول تاریخ را رقم می‌زند. روابط عمومی کم سواد یا بی سواد نمی‌تواند هرم قدرتی را در سازمان خودش بسازد.

نورالدینی افزود: کار اصلی ما در حوزه ارتباطات و روابط عمومی این است که بدانیم جامعه را به چه سمتی هدایت می‌کنیم. در این مسیر نباید رسانه‌ها را نادیده گرفت و می‌توان شعار داد و رسانه‌های جهان را نادیده گرفت و هر چیز درست و نادرستی را به آنها نسبت داد ولی باید بدانیم این راه درستی در جهان متکثر امروز نیست. روابط عمومی‌ای که دائقه جامعه را نداند نمی‌تواند محصول خود را به خوبی به جامعه عرضه کند.

این مقام مسئول در دولت حضور افراد خلاق در حوزه روابط عمومی را یک اصل دانسته و گفت: روابط عمومی ندیم و نوکر رئیس نیست، بلکه همراه و همیار و طراح محیط پیرامون و درونی یک سازمان است. روابط عمومی بهترین مشاور سازمان است.

وی اضافه کرد: ما تعریف درستی از روابط عمومی نداریم و این تنها به جایگاه پرسنلی و سازمانی آن برنمی‌گردد، بلکه باید شان روابط عمومی درک شود. وقتی یک فرد مطلع و خلاق در این مقام گذاشته می‌شود و می‌خواهد کار اصولی بکند کسی او را درک نمی‌کند، ولی وقتی یک نفر دیگر که در این بی سامانی حرفه‌ای شده است و می‌داند باید عکس مدیر و تیتر صحبت‌هایش را در رسانه‌ها به مدیرش نشان دهد. این یعنی که ما هنوز دچار آسیب هستیم و باید این مشکلات را برطرف کنیم.

نورالدینی در پایان گفت: روابط عمومی با فرهنگ تعاون عجین است. ما باید از فردگرایی به سمت تصمیماتی بر اساس خرد جمعی برویم. ما فقط نباید شرکت تعاونی تاسیس کنیم، بلکه باید به فرهنگ تعاون و مشورت و همفکری که می‌تواند در قالب روابط عمومی هم نمود پیدا کند، عمل کنیم.