اتوبوس شرکت واحد و مسافری به نام شفیعی کدکنی!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد حسن احمدی گیوی استاد فقید زبان فارسی که عصر روز شنبه سوم تیرماه در چهلمین روز درگذشت او در موسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد، با حاشیه‌هایی نیز همراه بود:

* این برنامه - برخلاف بسیاری از برنامه‌های حوزه فرهنگی - بدون تاخیر شروع شد و چهره‌های مطرح حوزه زبان و ادبیات فارسی کشورمان از جمله حسن انوری، توفیق سبحانی، ژاله آموزگار و ادیب برومند حتی 20 دقیقه قبل از شروع مراسم، در سالن حاضر بودند.

* غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که چندی پیش در یک بازی فوتبال صدمه دید و یکی از استخوان‌های پای راستش شکست، دیروز هم خودش را به مراسم بزرگداشت یکی دیگر از استادان زبان فارسی (زنده‌یاد احمدی گیوی) رساند و با کمک دو عصای طبی‌اش در این مجلس حاضر شد.

* البته حداد عادل در لحظه ورود به تالار عصاهایش را به محافظانش سپرد تا کمتر با این وضعیت در تیررس عکاس‌ها باشد.

* یکی از سخنرانان برنامه دیروز محمدکاظم بشارتی گیوی از همشهریان قدیمی زنده‌یاد احمدی گیوی بود که خودش اذعان کرد؛ نه تنها سررشته‌ای در زبان و ادبیات فارسی ندارد بلکه کارش مکانیکی است.

* او بارها از اینکه در حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی کدکنی درباره دستور زبان فارسی - تخصص احمدی گیوی - سخن می‌گوید، عذرخواهی کرد با این حال شعر رسایی که این پیرمرد مکانیک در مدح زنده‌یاد گیوی خواند، حاضران را شگفت‌زده کرد.

* در این مراسم فرصت کوتاهی هم در اختیار امید احمدی گیوی نوه جوان زنده‌یاد حسن احمدی گیوی گذاشته شد تا درباره او سخن بگوید، اما به نظر می‌رسید او پس از گذشت 40 روز از فقدان پدربزرگش هنوز نتوانسته این ضایعه را باور کند؛ چنانچه سخنانش به دلیل تالم بسیار شدید و اشک‌های او، حاضران در سالن را هم متاثر کرد.

* بشارتی گیوی، دوست قدیمی احمدی گیوی به خوشرویی او اشاره کرد و از جمله گفت: «استاد گیوی تلفن و آدرس خانه‌اش را به همه دانشجویانش می‌داد و جالب آنکه به گفته خودش اصلاً هم مزاحم تلفنی نداشت!».

* بشارتی گیوی اضافه کرد: سواد استاد گیوی بر خلاف برخی دیگر از استادان در اختیار همه بود و علیرغم دانش همه‌جانبه‌اش، «نمی‌دانم» اولین کلمه‌ای بود که در پاسخ به سوالات دانشجویانش می‌گفت.

* مراسم که تمام شد، محمدرضا شفیعی کدکنی استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بعد از اینکه دفتر یادبود استاد احمدی گیوی را امضا کرد، از موسسه لغتنامه دهخدا خارج شد و عرض خیابان ولی عصر (عج) را طی کرد و خودش را به اتوبوس‌های خط تجریش - راه آهن رساند.

* با توجه به اینکه چند تن دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم که عموماً دانشجویان زبان فارسی دانشگاه تهران بودند، قبلاً سوار این اتوبوس شده بودند، حضور ناگهانی شفیعی کدکنی در این وسیله نقلیه عمومی برای آنها هم جالب بود. کدکنی که در ایستگاه پسیان سوار خط واحد شده بود، گفت که مقصدش ایستگاه جام جم است و دوست دارد این مسیر را با اتوبوس طی کند.

* دانشجویان شفیعی کدکنی در این مسیر کوتاه هم از بحث‌های صرف و نحو زبان فارسی با استادشان کوتاه نمی‌آمدند.