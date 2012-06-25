  1. سیاست
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

فردا برگزار می شود؛

مراسم افتتاح یادمان شهدای هفتم تیر با حضور آیت الله مهدوی کنی

مراسم افتتاح یادمان شهدای هفتم تیر با حضور آیت الله مهدوی کنی

مراسم افتتاح یادمان شهدای هفت‌تیر صبح فردا با حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری و شهردار تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،به مناسب سالروز شهادت دکتر شهید بهشتی و شهدای حزب جمهوری اسلامی،مراسم  افتتاح یادمان شهدای هفت‌تیر صبح فردا سه شنبه 6 تیرماه با حضور مسئولین کشوری و لشکری،نمایندگان مجلس،فعالان سیاسی اصولگرا و خانواده شهدا در محل یادمان شهدای انقلاب اسلامی(دفتر سابق حزب جمهوری اسلامی ایران)برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه،آیت الله مهدوی کنی"رئیس مجلس خبرگان رهبری"و محمد باقر قالیباف "شهردار تهران" حضور می بایند.

مراسم افتتاحیه یادمان شهدای هفت‌تیر از ساعت 8:30 الی 10:30 به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 1634506

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