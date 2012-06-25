به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز طرح برخورد با مال‌خران و خریداران اموال مسروقه اظهار داشت: به منظور برخورد با سرقت و افرادی که با عنوان مال‌خر اموال مسروقه را خریداری می کنند با انجام کار گسترده و اطلاعاتی توانستیم 3 هزار واحد صنفی فروش لوازم دست دوم قطعات خودرو همانند لاستیک، لوازم داخل و باطری و لوازم صوتی را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: طی سه هفته گذشته جلسه ای با مسوولان صنف و صاحبان این واحدهای صنفی با حضور رئیس پلیس آگاهی برگزار شد و اجرای طرح برخورد با مال خران به اطلاع آنها رسید.

همچنین ابعاد بیشتر طرح و نقاطی که پلیس با آنها برخورد می کند، به این افراد اطلاع داده شد و فرم هایی که توسط پلیس آگاهی و اماکن تهیه کرده بودند و در آن شرایط فعالیت این صنوف ذکر شده بود، به آنها ابلاغ شد.

وی افزود: از این صنوف خواستیم خودشان پیشگام شوند؛ چراکه معتقدیم بسیاری از این افراد انسان های شریفی هستند و قصد نداریم با آنها برخورد کنیم اما بعضی افراد بی مجوز و بدون توجه به اصول کاری چهره این صنف را مخدوش کردند.

رئیس پلیس تهران تاکید کرد: طرح برخورد با مال خران از صبح امروز آغاز شده است و پلیس آگاهی، اماکن و کلانتری ها این طرح را اجرا می کنند.

اجرای طرح برخورد با مال خران با همکاری اعضای صنف به اجرا درآمد و طی روزهای آتی نیز ادامه دارد.

ساجدی نیا سرقت را یکی از دغدغه های پلیس پایتخت برشمرد و افزود: برخورد با سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو مدنظر پلیس است اگرچه معتقدیم در صورت نبودن بازار این خرید سرقت نیز کاهش می یابد به همین منظور ابتدا بازار لوازم خرید سرقتی را ساماندهی و با افراد مرتبط با آن برخورد می کنیم.

به گفته وی مأموران در بازرسی از این مغازه ها به دنبال تعیین اصالت خودرو هستند و باید اصالت قطعات به تایید مأموران برسد ضمن اینکه این قطعات باید دارای بارکد ثبت شده باشند؛ چراکه پلیس در سیستم های خود بارکد این اموال را بررسی می کند.

رئیس پلیس پایتخت از پلمب 40 واحد صنفی متخلف خبر داد و افزود: در دقایق اولیه اجرای این طرح 40 مغازه متخلف شناسایی و پلمب شدند. اغلب مغازه های پلمب شده هیچ مجوزی نداشته و به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند.

ساجدی نیا با هشدار در خصوص خرید اموال دست دوم به شهروندان توصیه کرد: شهروندان باید در خصوص خرید اموال دست دوم دقت داشته باشند و قطعات نو را خریداری کرده و کمتر به سراغ قطعات دست دوم بروند. مغازه داران باید هنگام خرید این گونه قطعات بارکدهای موجود را درخواست کرده و در دفاتر ثبت کنند. ضمن اینکه فروشندگان لوازم دست دوم باید مدارک لازم مانند فتوکپی شناسنامه خود و کپی کارت خودرو را هنگام فروش به مغازه دار ارائه کنند، در غیر این صورت و ارائه ندادن مدارک لوازم دست دوم به عنوان مال سرقتی شناخته می شود.

