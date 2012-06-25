حسین مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان تهران گفت: در این جلسه که با حضور تقریبا 22 نفر از نمایندگان تهران برگزارشد حسین مظفر به عنوان تنها کاندیدا، با رای نمایندگان رئیس مجمع نمایندگان تهران شد.

وی در ادامه افزود: همچنین محمد کوثری و سید مهدی هاشمی به عنوان نواب اول و دوم و حسین طلا و زهره طبیب زاده هم به عنوان دبیران هئیت رئیسه این مجمع انتخاب شدند.

رسایی با بیان اینکه قرار شد این مجمع هرهفته یک جلسه داشته باشد گفت: در جلسه امروز مقرر شد تا نمایندگان تهران در هفته هایی که مجلس جلسه ندارد وقت خود را به بازدید و پیگیری های مربوط به حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: در اولین جلسه مجمع نمایندگان تهران در مورد روند فعلی مجلس و سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس بحث شد.