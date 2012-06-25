  1. سیاست
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

رسایی به مهر خبر داد؛

حسین مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران شد

حسین مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران شد

نماینده مردم تهران با اشاره به اولین جلسه مجمع نمایندگان تهران گفت: در این جلسه حسین مظفر به عنوان رئیس و محمد کوثری و سید مهدی هاشمی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان تهران گفت: در این جلسه که با حضور تقریبا 22 نفر از نمایندگان تهران برگزارشد حسین مظفر به عنوان تنها کاندیدا، با رای نمایندگان رئیس مجمع نمایندگان تهران شد.

وی در ادامه افزود: همچنین محمد کوثری و سید مهدی هاشمی به عنوان نواب اول و دوم و حسین طلا و زهره طبیب زاده هم به عنوان دبیران هئیت رئیسه این مجمع انتخاب شدند.

رسایی با بیان اینکه قرار شد این مجمع هرهفته یک جلسه داشته باشد گفت: در جلسه امروز مقرر شد تا نمایندگان تهران در هفته هایی که مجلس جلسه ندارد وقت خود را به بازدید و پیگیری های مربوط به حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: در اولین جلسه مجمع نمایندگان تهران در مورد روند فعلی مجلس و سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس بحث شد.

کد مطلب 1634515

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