به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبینی در مجمع انتخابات هیئت گلف استان قم که شامگاه یکشنبه با حضور رئیس فدراسیون این رشته ورزشی برگزار شد، اظهار داشت: گلف از رشتههای ورزشی نوپا در استان قم است اما به خوبی توانمندیهای خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: در سالهایی که از فعالیت این رشته ورزشی در قم میگذرد، با توجه به حضور افراد علاقمند و پیگیری که در این هیئت فعالیت میکنند، کارهای خوبی برای توسعه گلف قم و شناساندن این رشته ورزشی به مردم صورت گرفته است.
نگاه به توسعه تمامی رشتههای ورزشی کاملا یکسان است
مدیرکل ورزش و جوانان قم اضافه کرد: نگاه ما به تمامی رشتههای ورزشی در حمایتهای مختلف کاملا یکسان است و به گلف نیز همانند سایر رشتههای ورزشی فعال در قم نگاه میکنیم اما در توزیع امکانات و اعتبارات گستردگی و بضاعت آن رشته و همچنین جمعیت تحت پوشش یا ورزشکار بیمه شده یکی از ملاکهای مهم ارزیابی است.
وی تصریح کرد: قطعا یکی از انتظارات بسیار مهمی که از هیئت گلف استان قم در مدت چهار سال فعالیت پیش روی مجموعه جدید آن میرود، این است که با تلاش در راستای جذب نیروی انسانی کارآمد و افزایش جمعیت تحت پوشش خود، نگاه این اداره کل را نسبت به خود در زمینه حمایتها و توزیع اعتبارات تغییر دهد.
جهانبینی عنوان داشت: یکی از کارهای بسیار مهم و اساسی که باید در زمینه توسعه گلف قم صورت بگیرد، بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص این رشته اعم از داور و مربی گلف است تا بتوانیم از هر نظر روی پای خود بایستیم.
نداشتن زمین تمرین و مسابقه مناسب یکی از دغدغههای گلف
وی یاد آور شد: میدانم که در حال حاضر یکی از دغدغههای گلف و ورزشکاران این رشته نداشتن زمین تمرین و مسابقه مناسب در شهر قم است، اما برای حل این مشکل اعلام میکنم که هیئت هر مکان را مناسب این رشته ورزشی به اداره کل ورزش و جوانان معرفی کند، نسبت به تجهیز آن اقدام خواهیم کرد.
گفتنی است: مجمع انتخابات هیئت گلف استان قم به منظور تعیین رئیس جدید این هیئت، در حالی در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، که تمامی اعضای حاضر در این مجمع از جمله رئیس فدراسیون گلف، مدیر کل ورزش و جوانان، نماینده ورزش بخشهای تابعه، نماینده مربیان، نماینده داوران و دیگر اعضای مجمع به سیدمحمدی علویون رای مثبت داده و وی را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت گلف استان قم انتخاب کردند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: یکی از برنامههای این اداره کل در مسیر توسعه گلف قم، تقویت زیرساختهای این رشته ورزشی خواهد بود.
