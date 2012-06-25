به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان به دنبال جذب "لی‌چون سو" مهاجم پیشین تیم ملی کره جنوبی بودند که پیشنهاد بالای این بازیکن پرونده جذب او را بست.

با وجود این، مسئولان باشگاه صنعت نفت برای تقویت خط حمله خود، مذاکره با یک مهاجم دیگر از کشور اندونزی را در دستور کار قرار داده و گویا با او به توافقات اولیه هم رسیده اند. این بازیکن دارای پاسپورت هلندی هم هست و دو رگه به حساب می‌آید.

علاوه بر این، باشگاه صنعت نفت با دو مدافع وسط یکی از تیم‌های لیگ برتری هم مذاکراتی را انجام داده و تا چند روز دیگر این دو مدافع به زودی قراردادشان را با این باشگاه ثبت خواهند کرد.