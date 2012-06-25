  1. ورزش
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

مهاجم دورگه صنعت نفت از شرق آسیا می‌آید/ توافق با دو مدافع لیگ برتری

مهاجم دورگه صنعت نفت از شرق آسیا می‌آید/ توافق با دو مدافع لیگ برتری

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مذاکرات خود را با مهاجم دورگه از اندونزی آغاز کرده است و احتمالا این مهاجم به عنوان سهمیه آسیایی به آبادان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان به دنبال جذب "لی‌چون سو" مهاجم پیشین تیم ملی کره جنوبی بودند که پیشنهاد بالای این بازیکن پرونده جذب او را بست.

با وجود این، مسئولان باشگاه صنعت نفت برای تقویت خط حمله خود، مذاکره با یک مهاجم دیگر از کشور اندونزی را در دستور کار قرار داده و گویا با او به توافقات اولیه هم رسیده اند. این بازیکن دارای پاسپورت هلندی هم هست و دو رگه به حساب می‌آید.

علاوه بر این، باشگاه صنعت نفت با دو مدافع وسط یکی از تیم‌های لیگ برتری هم مذاکراتی را انجام داده و تا چند روز دیگر این دو مدافع به زودی قراردادشان را با این باشگاه ثبت خواهند کرد.

کد مطلب 1634519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها