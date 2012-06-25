  1. استانها
  2. البرز
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

آثار هنری در انجمن سینمای جوان استان البرز نقد و بررسی می شود

آثار هنری در انجمن سینمای جوان استان البرز نقد و بررسی می شود

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوان استان البرز گفت: نقد و بررسی آثار هنری هر سه شنبه از ساعت سه تا پنج عصر در انجمن سینمای جوان در کرج برگزار می شود.

محمدحسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های جنبی انجمن سینمای جوان استان اظهار داشت: در کنار فعالیت های آموزشی شامل دوره های یک ساله فیلم سازی و مشاغل سینمایی برنامه های جنبی گوناگونی در این انجمن برگزار می شود.

وی افزود: طبق تقویم هفتگی این انجمن، سه شنبه ها روز گردهمایی اعضای انجمن و پخش هفتگی فیلم های کوتاه، بررسی مباحث فاخر هنری روز دنیا و نقد و بررسی آثار اعضای انجمن جوان سینمایی خواهد بود.

عابدی گفت: همه اعضای انجمن هر هفته با حضور در این جلسات اطلاعات خود را در حوزه سینما متناسب با پیشرفت های این حوزه به روز می کنند.

کد مطلب 1634521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها