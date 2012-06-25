آثار هنری در انجمن سینمای جوان استان البرز نقد و بررسی می شود

محمدحسین عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های جنبی انجمن سینمای جوان استان اظهار داشت: در کنار فعالیت های آموزشی شامل دوره های یک ساله فیلم سازی و مشاغل سینمایی برنامه های جنبی گوناگونی در این انجمن برگزار می شود.

وی افزود: طبق تقویم هفتگی این انجمن، سه شنبه ها روز گردهمایی اعضای انجمن و پخش هفتگی فیلم های کوتاه، بررسی مباحث فاخر هنری روز دنیا و نقد و بررسی آثار اعضای انجمن جوان سینمایی خواهد بود.

عابدی گفت: همه اعضای انجمن هر هفته با حضور در این جلسات اطلاعات خود را در حوزه سینما متناسب با پیشرفت های این حوزه به روز می کنند.