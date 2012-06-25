به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح دوشنبه در نشست کتابخانههای عمومی و نهضت مطالعه مفید در بوشهر اظهار داشت: توجه به فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهمیت بسیار زیادی دارد و مسئولان دستگاههای اجرایی استان باید همکاری و تعامل لازم را با اداره کل کتابخانههای استان داشته باشند.
وی اضافه کرد: شهرداریها باید نیم درصد سهم کتابخانههای عمومی را پرداخت کنند و فرمانداران در شهرستانهای مختلف باید با پیگیری این موضوع، نیمدرصد حق کتابخانهها را از شهرداریها مطالبه و دریافت کنند.
استاندار بوشهر با انتقاد از کمبود خلاقیت و نوآوری در برنامههای سیمای استان بوشهر اضافه کرد: تغییر و تحول در برنامههای مختلف سیمای مرکز بوشهر یک ضرورت است و مسئولان تولید برنامهها تغییر و تحولات لازم را ایجاد کنند.
وی خواستار خلاقیت و نوآوری در برنامههای صدا و سیما شد و بیان داشت: مردم به دنبال برنامههای جدید هستند و سیمای استان بوشهر نیز باید با توجه به خواسته مردم برنامههای جدید تولید کند تا بتواند رضایت مردم را جلب کند.
جهانبخش به برنامههای متنوع تولیدی در سیمای مرکز خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: سیمای خراسان شمالی با پنج سال سابقه توانسته برنامههای خوبی تولید کنند و شاهد خلاقیت زیادی در برنامههای آن هستیم ولی این خلاقیت و نوآوری را در سیمای استان بوشهر نمیبینیم.
حجت الاسلام محسن حیدری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر نیز در این نشست با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از سوی مسئولان اظهار داشت: مطالعه یکی از پیامهای مبعث بود که باید به ان توجه داشته باشیم و فرهنگ مطالعه را گسترش دهیم.
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