عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته دو روز پرواز با همکاری شرکت هواپیمایی نصر انجام می شود که در حال حاضر به مقصد تهران است، گفت:‌ در کنار پرواز، کار تکمیل زیرساختها و تجهیز فرودگاه نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به ساماندهی سواحل گفت: در بخش سواحل استان قرار شد ساماندهی مناطق شنا صورت گیرد تا استفاده تفریحی از این مناطق بیشتر شود.

وی اظهار داشت: اعتباری در این خصوص تخصیص یافته و بنا داریم برای کل سواحل استان طرح ساماندهی اجرا شود.

وی گفت: ایجاد زیر ساختها، آلاچیق، کمپینگ و طرح های گردشگری از جمله اقداماتی است که در راستای طرح ساماندهی سواحل اجرا می شود و علاوه بر آن طرح جامع سواحل گلستان نیز تهیه می شود.

دادبود گفت: در راستای طرح جامع، برای سواحل استان طرح های مرتبط با حوزه گردشگری تعریف می شود و اکنون مقدمات این طرح در حال انجام است.