راه اندازی پردیس صنایع نوین در دانشگاه یزد/ پذیرش دانشجو از مهرماه

دکتر سید علی محمد میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایجاد این پردیس گام مهم و مؤثری در زمینه توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی استان یزد، به کارگیری نیروهای متخصص در رشته های مختلف پژوهشی، طراحی و اجرای پروژه های کاربردی و همچنین تقویت بیش از پیش ارتباطات بخش صنعت و دانشگاه به شمار می رود.

وی افزود: فعالیت های تحقیقاتی این پردیس در ابتدا شامل رشته های فنی مهندسی و علوم پایه خواهد بود که در نظر داریم در آینده نزدیک فعالیت های پژوهشی آن را به برخی از حوزه های علوم انسانی نیز گسترش دهیم.

رئیس دانشگاه یزد با بیان اینکه در صورت موافقت وزارت علوم پذیرش دانشجو از مهرماه آغاز می شود ، یادآورشد: دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و در رشته های انرژی های نو و نانو شیمی پذیرش خواهند شد.