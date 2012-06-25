به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان پایه اول متوسطه دختر و پسر متقاضی ثبت نام در هنرستان های فنی و حرفه ای می توانند به هنرستان های فنی و حرفه ای استان مراجعه کنند.

ثبت نام از این دانش آموزان از اول تیرماه آغاز شده و تا چهاردهم تیرماه ادامه دارد.

جانبازان فرهنگی البرز تجلیل شدند



به مناسبت میلاد با سعادت باب الحوائج، قمرمنیربنی هاشم، حضرت عباس (ع) از جانبازان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تجلیل شد.

در این مراسم شمار زیادی از جانبازان فرهنگی با اهدای لوح تقدیر،هدیه و شاخه گل تجلیل شدند.





آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی استان البرز برگزار شد



12 هزار و 760 نفراز دانش آموزان استان البرز در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی شرکت کردند.



بر اساس گزارش رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش وپرورش استان البرز از مجموع شرکت کنندگان 9 هزار و 10 نفر داوطلب مدارس متوسطه و سه هزار و 750 نفر داوطلب مدارس نمونه دولتی بودند.



علی اولی افزود: نسبت شرکت کنندگان دختر و پسر 50 درصد است.



وی اظهار امیدواری کرد نتایج آزمون مطابق شیوه نامه وزارتی تا 9 تیرماه اعلام شود.

آموزش پینگ پنگ و دومیدانی برای دانش آموزان پایه های پنجم و ششم ابتدایی



رشته های پینگ پنگ و دومیدانی برای دانش آموزان پایه های پنجم و ششم ابتدایی البرز در سال جاری آموزش داده می شود.



این اقدام همزمان با سراسر کشور در آموزش و پرورش البرز اجرا می شود.



دانش آموزان شهرستان طالقان به اردوی بنیاد علوی اعزام شدند



دانش آموزان مقطع راهنمایی پسر شهرستان طالقان روز گذشته به اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان اعزام شدند.



اردوی بنیاد علوی هر سال برگزار و دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی به لواسان اعزام می شوند.



برنامه ها اوقات فراغت تابستان سال 91 در طالقان اعلام شد



معاونت پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان طالقان تشکیل مراکز وپایگاههای فرهنگی، ورزشی در مدارس شهری وروستایی، ارائه کلاس های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری شامل قرآن، حفظ، قرائت، تفسیر، معارف، نقاشی طراحی گلدوزی، خیاطی، رایانه، خطاطی، ریاضی، زبان، مهارت های اجتماعی ، کمک های اولیه و...، استفاده از دانش آموزان نخبه قرآنی وهنری در پایگاه ها برای دانش آموزان،استفاده از روحانیون معظم و معزز در پایگاه ها در رابطه با تدریس قرآن، احکام، معارف و... برگزاری اردوهای مختلف وبا برنامه در مراکز و پایگاه ها و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی بین پایگاه ها را از جمله برنامه هایپیش بینی شده است.



وی افزود: بازدید دانش آموزان ازمراکز بازدیدی منطقه وخارج از منطقه، توجه جدی به کیفیت بخشی برنامه تابستان، برگزاری مراسم اعیاد شعبانیه در پایگاه ها با برنامه های مختلف فرهنگی واهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات، برگزاری اردوی جهادی طرح هجرت 3 در مدارس منتخب طالقان با هماهنگی سپاه شهرستان طالقان، به کارگیری دانش آموزان در عرصه های مرمّت، بهسازی، زیباسازی مدارس اردوهای طرح هجرت 3 از دیگر برنامه ها است.