پیش فروش بلیت قطارهای مسافربری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی حد فاصل تاریخ‌های اعلام شده از امروز صبح از طریق سیستم آنلاین 2 آغاز شده است.



فروش بلیت قطارهای مسافری مانند سالهای گذشته به طور یکپارچه و یکسان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی شرکت رجا صورت می‌گیرد.



در فروش یکپارچه بلیت قطار، هر گونه موجودی بلیتی که در همه نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است.



خریداران بلیت قطار بعد از گرفتن بلیت از مسئول فروش بلافاصله نوشته های آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدأ و مقصد، تاریخ و ساعت حرکت و ... به دقت بازنگری و هرگونه مغایرت را به اپراتور اعلام کنند.

