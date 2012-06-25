  1. حوزه و دانشگاه
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

از سوی معاون دانشگاه؛

جزئیات تدوین طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات تدوین طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد از تدوین طرح جامع آموزشی این دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح به منظور پاسخگویی به نیاز بازار کار، ایجاد شرایط برابر برای آموزش هر فرد در هر کجا همچنین ورود به عرصه دانش و فناوری­های نو تدوین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی افزود: توسعه آموزش هدفمند مطابق با نیازهای کشور به عنوان طرح آمایش آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته به طوری که با توجه به نیازها و شرایط موجود، کمیته­های استانی تشکیل شده و برنامه پنج ساله ای در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد در قالب یک برنامه و طرح جامع پنج ساله، در جهت اجرایی شدن طرح آمایش آموزش عالی گام بر می دارد، اظهار داشت: با انجام کار کارشناسی در کمیته­های تخصصی گسترش استانی دانشگاه آزاد با مدیریت روسای مناطق، نظرات جمع بندی شده و در تعامل با آموزش عالی کشور تکمیل می شود.

بلندی درباره شرط اجرایی شدن برنامه مدون پنج ساله تاکید کرد که این شرط با احراز شرایط اعضای هیات علمی، داشتن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و غیره است که پس از تصویب در شورای گسترش آموزش عالی قابل اجراست.

وی اعلام کرد که بحث ارتقای هرم هیات علمی و جذب و بورس از این پس در راستای طرح جامع آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد.

کد مطلب 1634537

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