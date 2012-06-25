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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

حسین پور:

ظرفیت مناسب نگهداری استاندارد گندم در گلستان فراهم شد

ظرفیت مناسب نگهداری استاندارد گندم در گلستان فراهم شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: امسال با ساخت و توسعه سیلوهای فلزی و انبارهای مکانیزه توسط بخش دولتی و خصوصی، ظرفیتی مناسب برای نگهداری استاندارد گندم در استان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش حسین پور صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز خرید در سطح استان گفت: در سال گذشته به دلیل پیش بینی برداشت حدود یک میلیون تن گندم در استان احتمال آن می رفت تا با کمبود مراکز ذخیره سازی گندم رو به رو شویم ول یامسال مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: با توسعه و ساخت فضاهای استاندارد و انبارهای مکانیزه نگهداری گندم ، شاهد ارتقای سطح کیفی مراکز خرید و نگهداری این محصول مهم و استراتژیک در استان گلستان که به عنوان پایتخت کیفی گندم کشور مطرح است ، در فصل خرید سال 91 هستیم.

حسین پور اظهار داشت: این مسئله موجب شده است که عملیات تخلیه و بارگیری مکانیزه انجام و امکان ذخیره سازی واریته های مختلف گندم به صورت جداگانه در مراکز ذخیره سازی در اقصی نقاط استان به وجود آید .

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان عنوان کرد: در حال حاضر سیلوها و انبارهای مکانیزه موجود و به بهره برداری رسیده توسط بخش دولتی و خصوصی توانایی و قابلیت ذخیره سازی گندم برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان در فصل خرید سال زراعی جاری را دارند.

وی گفت: همچنین توسعه نهضت سیلوسازی در استان توسط بخش خصوصی با حمایت های همه جانبه دولت محترم و با دقت نظر خاصی در حال پیشرفت است.
کد مطلب 1634540

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