به گزارش خبرنگار مهر، لیلا زاده‌باقری صبح دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای برنامه‌های روز ملی عفاف و حجاب افزود: اهمیت چشمگیر حجاب و پوشش اسلامی بر هیچ فردی پوشیده نیست و آیات و روایات متعددی وجود دارد که بر این امر مهم تاکید می‌کنند.

وی بیان داشت: از نظر دین مبین اسلام رعایت حجاب مختص بانوان نیست بلکه مردان نیز به نوعی ملزم به رعایت حجاب هستند.

زاده باقری با بیان اینکه رعایت حجاب و عفاف پیامدهای مثبت فردی و اجتماعی فراوانی دارد، افزود: با رعایت حجاب و عفاف شخصیت بانوان بیش ازپیش مورد احترام قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها به نوعی می‌توانند با پشتیبانی‌های لازم زمینه را برای آموزش، ترویج وارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر و تقویت آن فراهم کنند و نباید در این خصوص غفلت شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشت: دشمنان لجوج، کینه توز و خیره سر با گسترش جنگ نرم و ترویج فرهنگ نادرست بی‌حجابی درصدد تضعیف ارزش‌های ناب دینی ملت ایران هستند.

وی عنوان کرد: باید متولیان امور فرهنگی استان راهکارهای اساسی برای مقابله جدی با این معضل شوم اجتماعی ارائه دهند.

زاده باقری تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ حجاب وعفاف، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در زمینه فراهم کردن پوشش مناسب و الگو، دستگاه‌های تبلیغی درراستای ارشاد و مشاوره، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در خصوص تدوین برنامه‌های ترویجی تلاش کنند.

وی عنوان کرد: برپایی همایش و نمایشگاه عفاف و حجاب در مرکز شهرستان‌ها، برگزاری نشست پرسش و پاسخ با موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها، برگزاری اردوهای فرهنگی و هنری، مسابقه کتابخوانی و مقاله نویسی، تهیه و توزیع بروشور، برگزاریدوره‌های آموزشی و میزگرد رادیویی و تلویزیونی با موضوع عفاف و حجاب از مهمترین مصوبات این نشست بود.