سپاه عامل شکست طرحهای دشمنان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ پاسدار عمران دوستی صبح امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان سپاهی هشترود با اشاره به نقش اســـــــاسی سپاه و بسیج در جامعه گفت: سپاه ودر کنار آن بسیج نقش مهمی در امرسازندگی، خنثی سازی فتنه های گذشته ،شکست طرحهای پلید دشمنان اسلام از جمله آمریکا و اسرائیل داشته است.

وی با بیان اینکه امروزه توطئه های دشمنان اسلام درغالب جنگ نرم شکل گرفته گفت: دشمنان اسلام از تمامی راه ها درصدد تضعیف نظام مقدس جمهوری اســــلامی ایران وارد شدند وبه حمد خدا نتوانستند اهداف پلیــــد خود را عملی سازند و امروز با استفاده از ابزارهای مخرب جنگ نرم درکمین جوانان نشستند و می خواهند جوانان جامعه را به سوی اعتیاد و فرهنگ غرب سوق دهند و آنان را نسبت به این نظام بد بین کنند .

در این مراسم که به همت سپاه ناحیه هشترود ترتیب یافته بود ضمن اجرای برنامه های مختلف فرهنگی وهنری ، کریمی شاعر پر آوازه آذربایجان در رابطه با اعیاد شعبانیه و روز پاسدار اشعاری را قرائت کرد.

علیزاده: روند اجرایی احداث بیمارستان جدید سراب مطلوب است

معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از طرح احداث بیمارستان جدید سراب روند اجرایی احداث این بیمارستان را مطلوب ارزیابی کرده و از افتتاح زود هنگام تا پایان دولت دهم خبرداد.

جعفر علیزاده با بیان اینکه بیمارستان ها نقش مهمی در تامین امنیت روانی جامعه دارند اظهارکرد: با احداث بیمارستان جدید شهرستان سراب مردم منطقه احساس ارامش بیشتری خواهند کرد.

علیزاده رقم اختصاص یافته برای احداث این بیمارستان را برای امسال 40میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:این طرح با 50درصد پیشرفت فیزیکی در ردیف پرورژه های مهرماندگار قرارگرفته است.

وی یادآورشد: طرح های مهر ماندگار تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهند رسید و بیمارستان سراب نیز حداقل یکسال زودتر از موعد تعیین شده تحویل وزرات بهداشت خواهد شد.

معاون وزیر راه در پاسخ به انتقاد نماینده سراب به خاطر در نظر نگرفتن بخش دیالیز برای این بیمارستان ابرازداشت: وی موافق توسعه بیمارستان و احداث بخش دیالیز است ولی مجوز احداث بخش دیالیز باید از طریق وزیر بهداشت و کمسیون 215به وزارت مسکن اعلام شود.

علیزاده اعمال اصلاحات و توسعه طرح بیمارستان را منافی افتتاح ان در سال 92 ندانست و افزود: طرح های اصلاحی و توسعه ای می تواند در کنار بهره برداری از پروژه نیز ادامه داشته باشد.

معاون فنی و مهندسی وزارت راه و مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه این بیمارستان 217 تختخوابی محسوب می شود تصریح کرد: تخت های درمانگاهی و بخش های ویژه نیز باید جزء تخت های بیمارستانی محسوب شوند.

ابراهیم خلیل بایرامی رییس شبکه بهداشت و درمان سراب نیز با ارایه گزارشی از وضعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی سراب خواستار اعمال اصلاحاتی در نقشه و نوع تجهیزات و سنگ های به کاررفته در ساختمان بیمارستان شد.



وی هوشمند سازی نحوه مصرف انرژی را موجب صرفه اقتصادی برای بیمارستان دانست.