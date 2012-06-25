۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

ملکیان در گفتگو با مهر:

هواپیمای پهن پیکر در گرگان فرود می آید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای گلستان گفت: هواپیماهای پهن پیکر در فرودگاه بین المللی گرگان فرود می آیند.

محمدعلی ملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این طرح افزایش باند فرودگاه گرگان لازم است که در این زمینه با پیمانکار قرارداد بسته شد و انشاء الله تا چهار ماه آینده این طرح بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: با تامین اعتبار و ادامه کار و با فرود هواپیماهای پهن پیکر، انجام پرواز برای سفر عمره و حج نیز از فرودگاه گرگان انجام می شود.

وی عنوان کرد: با تکمیل باند فرودگاه، هواپیمای 747 نیز در فرودگاه بین المللی گرگان فرود می آید و بخشی از مشکلات موجود رفع می شود.

وی میزان اعتبار برای اجرای این طرح را 35 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: علاوه بر این در مجموع 80 میلیارد ریال برای بهره بردرای کامل فرودگاه نیاز است که طی پنج سال این طرح انجام می شود.

ملکیان گفت: توسعه و تکمیل  فرودگاه گرگان و کلاله، پارکینگ و افزایش ورود خارجی بار، ساختمان جانبی باند پرواز در گرگان و توسعه طول باند به طول 600 متر، ساختمان جدید ترمینال و ساختمانهای جانبی در کلاله را از جمله پیشنهادات برای سفر چهارم دولت به استان در بخش فرودگاههاست.

گلستان دو فرودگاه در گرگان و کلاله دارد.

