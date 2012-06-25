آلومینیوم با تمام قوا به مصاف استقلال می رود/ رفع مشکلات ورزشگاه خلیج فارس

حسین جباری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، قرعه تیم فوتبال آلومینیوم در رقابتهای لیگ برتر را مناسب دانست و اظهار داشت: هرچند دیدار نخست تیم ما مقابل استقلال در ورزشگاه آزادی سخت به نظر می رسد اما تیم آلومینیوم در این فصل از رقابتهای لیگ برتر در هر دیدار برای پیروزی به میدان می رود و قطعا ما با تمام قوا به مصاف استقلال خواهیم رفت و تنها برای کسب پیروزی با این تیم می جنگیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تیم آلومینیوم در حال حاضر در شرایط مناسبی قرار دارد، عنوان کرد: خوشبختانه تا امروز توانسته ایم بازیکنان مورد نظر سرمربی تیم را جذب کنیم و با جذب یک مهاجم و یک مدافع دیگر تیم ما تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت حرفه ای سازی این باشگاه برای حضور در لیگ برتر گفت: با توجه به بازدید نماینده سازمان لیگ از باشگاه آلومینیوم و ورزشگاه خلیج فارس تمامی موارد خواسته شده در حال انجام شدن است و قطعا تا 17 تیرماه مدارک حرفه ای سازی باشگاه خود را به فدراسیون فوتبال تحویل خواهیم داد.

جباری زاده وضعیت ورزشگاه خلیج فارس را خوب دانست و بیان داشت: این ورزشگاه از جمله ورزشگاههای خوب کشور محسوب می شود و تنها دارای تعدادی مشکل جزئی است که آنها نیز به سرعت در حال رفع شدن هستند.