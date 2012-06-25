تبیین فرهنگ ناب ایثار و شهادت برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت شهدای هفت تیر استان افزود: شهدا با خون خود و خانواده‌های آنها با گذشت و صبوری، ایثارگران با مجاهدت و پایداری و ملت بزرگ ایران با مقاومت وایثار خود انقلاب ونظام را بیمه کردند و در دنیا به عزت و افتخار رساندند و به همین دلیل می‌بایست امروز با تمام وجود از انقلاب و نظام صیانت کرد.

وی بیان داشت: شناخت ریشه‌های انقلاب در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی موجب تداوم حیات پربرکت نظام و انقلاب خواهد شد.

رهنما با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: این قوه از زمان تاسیس تاکنون سربلند بوده و خدمات ارزنده‌ای را ارائه کرده است.

وی افزود: از نهادهای فرهنگی استان انتظار می‌رود برای برگزاری هر چه مطلوبتر مراسم گرامی‌ داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر همکاری لازم را انجام دهند و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست گفت: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری مطلوب مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در نقاط مختلف این استان انجام شده است.

علی عالی پور افزود: مهمترین برنامه‌های در نظر گرفته شده برای برگزاری این مراسم مهم در استان شامل غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مراسم دعای ندبه، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای هفتم تیر این استان با آیت‌الله "ملک حسینی" نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم شهر یاسوج، برگزاری شب شعر و برگزاری میزگردهای تلویزیونی و رادیویی است.