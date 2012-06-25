تصفیه خانه مدرن شهید نظری در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصفیه خانه شهید نظری صبح دوشنبه با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آبفا کشور مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه افتتاح شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در حاشیه این افتتاح به خبرنگار مهر گفت: این تصفیه خانه با ظرفیت بیش از 1000 لیتر بر ثانیه به بهره برداری رسیده است.

حسین بنکداری در ادامه میزان دبی خروجی تصفیه خانه شهید نظری را 1500 لیتر بر ثانیه ذکر کرد و افزود: نوع مواد مصرفی در تصفیه خانه گاز کلر و ازن و نوع سیستم زلال سازی پولساتور است.

وی فعالیت های انجام شده در راستای بهسازی تصفیه خانه را طراحی و اجرای سیستم پلیمر در تاسیسات شیمیایی ذکر کرد و اظهار داشت: در این تصفیه خانه علاوه بر این، سیستم پیش گندزدایی با اوزون ژنراتور تعبیه شده است و سیستم ابزار دقیق فرآیندها نیز در این مجموعه اجرا می شود.

وی افزود: این تصفیه خانه همچنین مجهز به سیستم گندزدایی با کلر و ازن اتومات با سیستم آنالیزور است.

بنکداری در پایان گفت: در این تصفیه خانه ایمنی و حفاظت نشتی گاز نیز اجرا می شود و سیستم کنترل اتومات و دستی فیلتراسیون و آزمایشگاه کنترل فرآیند نیز وجود دارد.