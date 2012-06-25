افتتاح چهار کتابخانه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از اتمام عملیات اجرایی و بهره‌برداری از چهار کتابخانه عمومی در این استان خبر داد.

کریم نوری اظهار داشت: طرح احداث کتابخانه‌های یاد شده از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان بود که در سال جاری به اتمام رسید.

وی افزود: کتابخانه عمومی سیه‌رود با چهارصد مترمربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 749 میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است.

نوری گفت: کتابخانه عمومی کشکسرای مرند با چهارصد مترمربع زیربنا و دو میلیارد و 520 میلیون ریال اعتبار، کتابخانه عمومی کوزه‌کنان با یکهزار مترمربع زیربنا و چهار میلیارد و 566 میلیون ریال اعتبار کتابخانه عمومی بناب جدید مرند با چهارصد مترمربع زیر بنا و دو میلیارد و 838 میلیون ریال اعتبار به بهره‌برداری رسیده‌اند.

گفتنی است در حال حاضر فعالیتهای احداث ساختمان، تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان و خرید کتاب برای کتابخانه‌ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی انجام گرفته و اداره و نظارت کتابخانه‌های عمومی نیز بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی استان است.

جشنواره پیامک ادبی رضوی در آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از برگزاری جشنواره پیامک ادبی رضوی همزمان با دهه کرامت در این استان خبر داد.



علی داننده اظهار داشت: این جشنواره از مجموعه برنامه‌های دهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) است که همزمان با سراسر کشور در تبریز نیز برگزار می‌شود.



وی گفت: جشنواره پیامک ادبی رضوی در محورهای تک‌بیت‌ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا (ع)، تمثیل‌ها، رویاپردازی‌ها و صور خیال و سایر آرایه‌های ادبی در شعر و نثر، زندگی‌نامه،‌ سفر تاریخی امام رضا (ع) به ایران، جملات کوتاه با الهام از روایات و احادیث مرتبط با امام رضا (ع) با ذکر منبع روایات، برگزار می‌شود.



داننده هدف از برپایی این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار (ع) به ویژه ابعاد مختلف شخصیت امام رضا (ع) عنوان کرد.



وی همچنین شناسایی و ارج نهادن به تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره،‌شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار و استفاده از ظرفیت متنوع آفرینش‌ها و کوتاه‌نویسی‌های ادبی با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره ادبی پیامک رضوی برشمرد.



وی تاکید کرد: متن پیامک ارسال شده باید تک بیت، مصرع یا جمله‌ای زیبا و تاثیرگذار و در حد 25 تا 150 کاراکتر باشد که برای نخستین بار آفریده شده است.



براساس این گزارش علاقمندان می‌توانند متن پیامک‌های خود را تا اول شهریورماه سال جاری به شماره 10004113361179 ارسال نمایند.



گفتنی است جشنواره ادبی پیامک ادبی رضوی توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، معاونت امور فرهنگی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها برگزار می‌شود.

تصاویر ماندگار نماز و نیایش معرفی می‌شوند

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از معرفی عکاسان برتر و تصاویر ماندگار جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش همزمان با چهاردهم تیرماه در تبریز خبر داد.



محمد دادی اظهار داشت: از میان چهار هزار و 83 عکس ارسال شده از 18 کشور جهان و 31 استان به دبیرخانه جشنواره یاد شده، 65 تک‌عکس و 6 مجموعه عکس از کشورهای ایران، آذربایجان، بلغارستان، بنگلادش، ‌آمریکا و هند به بخش مسابقه راه یافتند که از این میان نیز 5 اثر برتر همزمان با چهاردهم تیر در تبریز معرفی می‌شوند.



وی افزود: همچنین از میان آثار رسیده، هنرمندان راه یافته به بخش مسابقه از شهرهای تبریز، تهران، مراغه، یزد، ‌اصفهان، مشهد، شهرکرد، اراک، تربت‌حیدریه، تاکستان، بیرجند، بوشهر،‌ برازجان، کاشمر، نیشابور، قوچان، سبزوار، گرگان، ‌بیجار، مریوان و قزوین می‌باشند.



دادی گفت: آئین اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی عکس نماز و نیایش با حضور "عباس میرهاشمی"،"جاسم غضبان پور"،‌ "خانعلی صیامی"، "اکتای چولاک" و "امیرعلی جوادیان" که داوری این جشنواره را بر عهده داشتند و همچنین جمعی از اساتید بنام کشوری برگزار می‌شود.



وی همچنین از برپایی کارگاه آموزش عکاسی با حضور "امیرعلی جوادیان" و همچنین برپایی نمایشگاه آثار منتخب جشنواره همزمان با برپایی آئین اختتامیه جشنواره یاد شده خبر داد.



براساس این گزارش سومین جشنواره بین المللی نماز و نیایش توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن هنر عکاسی و انجمن سینمای جوان تبریز چهاردهم تیرماه جاری ساعت 18 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.



دور اول و دوم این جشنواره به صورت سراسری برگزار شده بود و این دوره با گستره بین المللی اجرا می‌شود