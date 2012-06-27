زندگی «حمورابی»؛ شاه عدالت کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ انتشارات ققنوس در ادامه چاپ مجموعه «رهبران جهان باستان» کتاب «حمورابی» را به قلم جودیت لوین با ترجمه رضا علیزاده منتشر کرده است که این کتاب به ویژه برای نوجوانان مناسب است.

تقریبا ۴۰۰۰ سال پیش شاهی جوان به نام حمورابی شهر کوچک و نسبتا بی‌اهمیت بابل را در بین النهرین که امروز در عراق قرار دارد، به میراث برد.

حمورابی اندازه و نفوذ بابل را گسترش داد و شهر در پایان عمر او به مهم‌ترین شهر منطقه بدل شد. بابل بیش از هزار سال همچنان اهمیت خود را حفظ کرد.

اگرچه حمورابی، سیاستمدار و جنگجو بود، بیشتر به سبب مجموعه قوانین خود در یاد‌ها مانده است. مجموعه قوانینی که روی یک یادبود سنگی بلند نگاشته شده است.

این صد‌ها حکم حقوقی بر قوانین آینده منطقه و همچنین قوانین دنیای غرب اثرگذار بود. این کتاب زندگی و دوران حاکمی را که به شاه عدالت معروف بود از طریق سخنان خودشاه و احکام قانونی او و اسناد تاریخی و منابع روزگارش مورد کندوکاو قرار می‌دهد.

حمورابی؛ پادشاه عدالت؟، بین النهرین؛ گهواره تمدن، سرزمین سومر و اکد، حمورابی: ششمین پادشاه سلسله متجاوزان، فتح لارسا و اشنونا، سقوط اشنونا و ماری، قوانین حمورابی، امپراتوری بابل و میراث حمورابی، گاهشمار، کتابشناسی، منابعی برای مطالعه بیشتر بخش‌هایی از این کتاب است.

«حمورابی» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان به چاپ رسیده است.