دستگیری 2124 معتاد و قاچاقچی در آذربایجان غربی/ کشف 1200 کیلو مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری 584 معتاد در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: همچنین در این مدت یک‌ هزار و 540 نفر قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر دستگیر، 619 هزار و 711 پاکت سیگار قاچاق و سه میلیون و 409 هزار و 665 لیتر سوخت قاچاق از قاچاقچیان کشف شده است.

وی با بیان اینکه امسال یک هزار و 248 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: در این راستا از ابتدای سال تاکنون ماموران فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بیش از 237 کیلوگرم تریاک، یک کیلوگرم مرفین، 213 کیلوگرم حشیش و بیش از 797 کیلوگرم سایر موادمخدر را از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی ماموران انتظامی 382 هزار و 591 عدد قرص روانگردان از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند، ادامه داد: طی یک ماه گذشته نیز 649 نفر قاچاقچی، فروشنده و حمل کننده مواد مخدر دستگیر شد.

اکبری با بیان اینکه از متهمان دستگیر شده 29 کیلوگرم تریاک، 51 کیلو و 280 گرم هروئین، یک کیلو و 465 گرم حشیش و یک تن و 457 گرم سایر مواد مخدر کشف و ضبط شد، عنوان کرد: هفته گذشته 4 کیلو و 500 گرم شیشه که به طرز ماهرانه ‌ای در یک گونی برنج جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی از کشف 192 هزار و 920 نخ سیگارت خارجی قاچاق در میاندوآب خبر داد و افزود: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در میاندوآب در 3 عملیات موفقیت‌ آمیز سه دستگاه خودروی حامل بار قاچاق را توقیف و در این ارتباط سه نفر دستگیر شدند.

اکبری همچنین با اشاره به دستگیری عامل تهیه و توزیع‌ داروهای غیرمجاز و تاریخ گذشته در دو روز گذشته در ارومیه، گقت: در بازرسی از محل کار متهم دستگیر شده 17 هزار و 700 عدد انواع داروهای غیرمجاز و تاریخ گذشته به ویژه داروهای دام و طیور به ارزش بیش از چهار میلیارد ریال را کشف و ضبط شد.