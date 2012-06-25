۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

اکبری خبر داد:

دستگیری 2124 معتاد و قاچاقچی در آذربایجان غربی/ کشف 1200 کیلو مواد مخدر

ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری دو هزار و 124 معتاد، توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری 584 معتاد در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و افزود: همچنین در این مدت یک‌ هزار و 540 نفر قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر دستگیر، 619 هزار و 711 پاکت سیگار قاچاق و سه میلیون و 409 هزار و 665 لیتر سوخت قاچاق از قاچاقچیان کشف شده است.

وی با بیان اینکه امسال یک هزار و 248 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: در این راستا از ابتدای سال تاکنون ماموران فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بیش از 237 کیلوگرم تریاک، یک کیلوگرم مرفین، 213 کیلوگرم حشیش و بیش از 797 کیلوگرم سایر موادمخدر را از سوداگران مرگ کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی ماموران انتظامی 382 هزار و 591 عدد قرص روانگردان از سوداگران مرگ کشف و  ضبط کردند، ادامه داد: طی یک ماه گذشته نیز 649 نفر قاچاقچی، فروشنده و حمل کننده مواد مخدر دستگیر شد.

اکبری با بیان اینکه از متهمان دستگیر شده 29 کیلوگرم تریاک، 51 کیلو و 280 گرم هروئین، یک کیلو و 465 گرم حشیش و یک تن و 457 گرم سایر مواد مخدر کشف و ضبط شد، عنوان کرد: هفته گذشته 4 کیلو و 500 گرم شیشه که به طرز ماهرانه ‌ای در یک گونی برنج جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی از کشف 192 هزار و 920 نخ سیگارت خارجی قاچاق در میاندوآب خبر داد و افزود: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در میاندوآب در 3 عملیات موفقیت‌ آمیز سه دستگاه خودروی حامل بار قاچاق را توقیف و در این ارتباط سه نفر دستگیر شدند.

اکبری همچنین با اشاره به دستگیری عامل تهیه و توزیع‌ داروهای غیرمجاز و تاریخ گذشته در دو روز گذشته در ارومیه، گقت: در بازرسی از محل کار متهم دستگیر شده 17 هزار و 700 عدد انواع داروهای غیرمجاز و تاریخ گذشته به ویژه داروهای دام و طیور به ارزش بیش از چهار میلیارد ریال را کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1634575

