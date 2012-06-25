به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد تقوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: تخلفات در بازار جنبه های مختلفی دارد که در بخشهای تولید، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی انجام می شود که با آنها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت، چراکه قرار نیست اجازه دهیم متخلفان بازار را آشفته کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این ماه برخورد سلیقه ای با متخلفان صورت نخواهد گرفت، زیرا این برخوردها در غالب قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام خواهد شد.

وی تخلفات را در زمینه های گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تقلب دانست و تصریح کرد: از بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون 13 میلیون و 300 هزار بازرسی از بازار صورت گرفته که منجر به تشکیل یک میلیون و 30 هزار پرونده به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال شده است.

تقوی ادامه داد: امسال نیز یک میلیون و 300 هزار بازرسی صورت گرفته که منجربه تشکیل پرونده هایی به ارزش یک‌هزار و 180 میلیارد ریال شده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در آستانه این ماه برگزار خواهد شد که بر این اساس از 15 تیر ماه طرح بازرسی با نظارت بر بازار عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطر نشان کرد: همچنین طرح بازرسی کمیت و کیفیت نیز از 23 خرداد ماه آغاز شده که اولویت آن در بخش آرد و نان بوده است.

