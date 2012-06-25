بیش از 85 هزار تن گندم در علی آبادکتول برداشت شد

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 25 هزار و 290 هکتار گندم آبی و سه هزار و 475 هکتار گندم دیم در این شهرستان کشت شده است.

وی بازدهی گندم آبی را سه هزار و 100 کیلوگرم و گندم دیم را دو هزار و 100 کیلوگرم در هر هکتار اعلام کرد و گفت: از 28 هزار هکتار سطح کشت گندم بیش از 85 هزار تن گندم برداشت شده است.

وی عنوان کرد: گندم برداشت شده با نرخ توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

میرکتولی بیان داشت: به رغم بارندگیهای بی موقع و سموم آلوده که به محصول گندم آسیب زد، عملکرد گندم در این شهرستان مطلوب بوده است.

علی آبادکتول از قطب های کشاورزی به شمار می رود که 13 درصد تولیدات بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.