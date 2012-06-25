  1. استانها
  2. گلستان
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

میرکتولی در گفتگو با مهر:

بیش از 85 هزار تن گندم در علی آبادکتول برداشت شد

بیش از 85 هزار تن گندم در علی آبادکتول برداشت شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی علی آبادکتول گفت: بیش از 85 هزار تن گندم از اراضی شهرستان برداشت شده است.

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 25 هزار و 290 هکتار گندم آبی و سه هزار و 475 هکتار گندم دیم در این شهرستان کشت شده است.

وی بازدهی گندم آبی را سه هزار و 100 کیلوگرم و گندم دیم را دو هزار و 100 کیلوگرم در هر هکتار اعلام کرد و گفت: از 28 هزار هکتار سطح کشت گندم بیش از 85 هزار تن گندم برداشت شده است.

وی عنوان کرد: گندم برداشت شده با نرخ توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

میرکتولی بیان داشت: به رغم بارندگیهای بی موقع و سموم آلوده که به محصول گندم آسیب زد، عملکرد گندم در این شهرستان مطلوب بوده است.

علی آبادکتول از قطب های کشاورزی به شمار می رود که 13 درصد تولیدات بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1634584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها