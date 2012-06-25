  1. سیاست
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

مقابله ارتش با دزدان دریایی به دریای سرخ کشیده شد

مقابله ارتش با دزدان دریایی به دریای سرخ کشیده شد

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش از نجات یک کشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی توسط ناوگروه رزمی و محافظان این نیرو، این‌بار در دریای سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار سیدمحمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه رزمی و محافظان نیروی دریایی ارتش، یک فروند کشتی تجاری ایرانی را از چنگ دزدان دریایی نجات دادند.

وی افزود: دزدان دریایی با چهار فروند قایق تندرو این کشتی ایرانی که در دریای سرخ مسیر خود را به سمت مقصد ادامه می‌داد مورد تهاجم قرار دادند که با واکنش سریع و به‌موقع تکاوران نیروی دریایی ارتش مواجه و از منطقه متواری شدند.

دزدان دریایی دو روز قبل نیز طی سه مرحله یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه باب‌المندب مورد تهاجم قرار دادند که در آنجا نیز تکاوران نیروی دریایی ارتش در هر سه مرحله پانزده قایق دزدان دریایی را مجبور به فرار کردند.

کد مطلب 1634585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها