مقابله ارتش با دزدان دریایی به دریای سرخ کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار سیدمحمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه رزمی و محافظان نیروی دریایی ارتش، یک فروند کشتی تجاری ایرانی را از چنگ دزدان دریایی نجات دادند.

وی افزود: دزدان دریایی با چهار فروند قایق تندرو این کشتی ایرانی که در دریای سرخ مسیر خود را به سمت مقصد ادامه می‌داد مورد تهاجم قرار دادند که با واکنش سریع و به‌موقع تکاوران نیروی دریایی ارتش مواجه و از منطقه متواری شدند.

دزدان دریایی دو روز قبل نیز طی سه مرحله یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه باب‌المندب مورد تهاجم قرار دادند که در آنجا نیز تکاوران نیروی دریایی ارتش در هر سه مرحله پانزده قایق دزدان دریایی را مجبور به فرار کردند.