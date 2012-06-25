۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

آشفتگی مبارک و وابستگانش از پیروزی محمد مرسی

منابع آگاه از بد شدن حال رئیس جمهور مخلوع مصر و نگرانی وی، علاء و جمال و دیگر وابستگان رژیم سابق از پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع آگاه مصری اعلام کردند: حسنی مبارک نتوانسته است نشست خبری کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری را که در آن پیروزی محمد مرسی اعلام شد مشاهده کند زیرا دستگاه تلویزیون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان نظامی المعادی وجود نداشته است.

این منابع بیان کردند: مبارک لحظه اعلام خبر تعیین جانشینش را ندید اما توسط یکی از پزشکان از نتیجه آگاه شد که به دنبال آن فشار خونش بالا رفت و به تپش قلب افتاد.

شایان ذکر است که محمد مرسی وعده محاکمه دوباره حسنی مبارک را داده است از سوی دیگر برخی منابع در زندانی که فرزندان مبارک در آن به سر می برند بیان کردند: علاء و جمال فرزندان مبارک به دنبال معرفی نام رئیس جمهوری منتخب مصر شگفت زده شدند.

این منابع بیان کردند: فرزندان مبارک به طور کامل نشست مطبوعاتی ویژه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده کردند.

