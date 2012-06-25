اعلام مصادیق بدپوششی از نگاه پلیس

سردار احمدرضا رادان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص مصادیق بدحجابی و برخورد پلیس با آنها اظهار داشت: در خصوص بانوان مصادیقی که از نظر نیروی انتظامی بدپوششی محسوب می‌شود،‌ پوشیدن مانتوهای تنگ و چسبان، مانتوهای کوتاه که از نظر ما در صورت تنگ نبودن تا روی زانو مناسب است، لباس و مانتوهای آستین کوتاه و همچنین شال و روسری که موی سر از دو طرف آن پیدا باشد، است.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد از موضوع شال و روسری این گونه تعبیر می‌کنند که اگر از یک طرف موی آنها بیرون باشد اشکالی ندارد که این به منزله رفع مصادیق ما نیست. ماموران به افراد بدپوشش تذکر می‌دهند و اگر اصلاحی در محل صورت نگیرد این افراد به پلیس امنیت معرفی و برای آنها سابقه انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره برخورد با مزاحمین خیابانی نیز اظهار داشت: در خصوص خودرو دو موضوع مطرح است، نخست بحث آلودگی صوتی که برخی خودروها با نصب تجهیزاتی مانند ساب برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند که این خودروها ضمن برخورد قضائی تجهیزات صوتی آنها نیز جمع‌آوری می‌شود، بحث دیگر که یکی از دغدغه‌های بانوان می‌باشد موضوع مزاحمین نوامیس در شهر است. پلیس نباید اجازه دهد این موضوع برای بانوان ایجاد شود. به همکاران خود در نیروی انتظامی تهران بزرگ ابلاغ می‌کنم که با مزاحمین خیابانی به شدت برخورد کرده تا این نگرانی در مردم مرتفع شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی علیرغم همه ناملایماتی که در اجرای این طرح با آن مواجه شد به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و به طور جدی با بدپوششی، مزاحمین نوامیس، اراذل و اوباش، مواد فروشان خرد و نصب دیش‌های ماهواره برخورد می‌کند. در شهرهای شمالی کشور نیز یک بخش به این طرح اضافه شده است که در این شهرها طرح سالم سازی دریا اجرا خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم شمال کشور حیاط خلوت بعضی افراد برای ناهنجاری‌ها شود.

رادان افزود: از رسانه‌ها درخواست داریم وظایف طرح حجاب و عفاف را مورد توجه قرار دهند، اگر تمام 26 دستگاه متولی در این طرح‌ پای کار می‌آمدند موضوع خیلی زودتر جمع می‌شد اما با این وجود ما همچنان به وظایف خود ادامه می‌دهیم و معطل آنها نخواهیم ماند.