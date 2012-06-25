تیم ملی تیروکمان ایران با مجموع 64 امتیاز در جایگاه نوزدهم جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم ایران در رقابت های جام جهانی آمریکا با 7 کماندار ریکرو شامل 4 مرد و 3 زن و یک کماندار مرد در بخش کامپوند شرکت کرده بود که با عنوان هشتمی میلاد وزیری در بخش ریکرو، موفق به کسب 10 امتیاز در این مرحله شد.

تیم ملی کشورمان با این نتیجه و کسب 64 امتیاز تا پایان مرحله سوم در رده نوزدهم جهان قرار گرفت. در این رده بندی تیم آمریکا با کسب 297 امتیاز در مرحله سوم توانست امتیازت خود را تا پایان مرحله سوم به 741 برساند و مقتدرانه در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.

در جدول رده بندی پس از آمریکا ، تیم های کره جنوبی با 319 و روسیه با 284 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. مرحله اول و دوم این رقابت ها در شانگهای چین و آنتالیا ترکیه برگزار شده بود.