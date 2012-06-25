رضا چایچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارهای جدیدش در حوزه شعر اینگونه گفت: یک مجموعه شعر با نام «باله ماسهها» به انتشارات مروارید دادهام که این کتاب برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.
وی ادامه داد: در این کتاب شعرهای به نسبت کوتاهم را آوردهام که سبک و حال و هوای آنها در ادامه کارهای قبلیام است. این کتاب شامل 44 شعر است.
شاعر مجموعه «مه چهرههایمان را با خود میبرد» درباره کتاب دیگرش که باز هم توسط انتشارات مروارید به چاپ میرسد، بیان کرد: مروارید گزیده شعرهای شاعران مختلف را در قالب یک مجموعه به چاپ میرساند که یکی از این کتابها را به گزیده شعرهای من اختصاص داده است.
چایچی افزود: این کتاب گزیدهای از 6 دفتر شعرم است و همچنین بخشهایی از یک منظومه بلندم را که مضمون عارفانه دارد و هنوز به چاپ نرسیده است، در بر میگیرد. کتاب مقدمهای به قلم خودم دارد و موخرهای هم دارد که شامل نقدهایی است که در این 30 سال بر کارهایم نوشته شده است.
وی در پایان از تجدید چاپ نخستین مجموعه شعرش پس از دو دهه خبر داد و گفت: «بی چتر بی چراغ» عنوان نخستین مجموعه شعرم است که در سال 70 منتشر شده بود و حال پس از 21 سال چاپ دوم آن توسط انتشارات آهنگ دیگر به چاپ رسیده است. برای تجدید چاپ آن تغییری در ساختار کتاب ندادم تا حال و هوای کتاب حفظ شود و تنها چند غلط تایپی را برطرف کردم.
