ساخت سالنهای ورزشی در دولت نهم و دهم رشد زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی صبح دوشنبه در آئین بهره برداری از طرح‌های ورزشی در شهرستان کنگان اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های مسئولان توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی برای جوانان است که در دولتهای نهم و دهم شاهد تلاش مسئولان در این راستا هستیم.

وی به افزایش چشمگیر فضاهای ورزشی در سالهای اخیر اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمار موجود دولت احمدی‌نژاد به اندازه تمامی دولتهای قبل مجموعه ورزشی ساخته است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: رشد بسیار خوبی در فضاهای ورزشی در سال‌های اخیر داشته‌ایم که با همکاری و تعامل مسئولان امیدواریم همواره شاهد گسترش این فضاهای ورزشی در مقاط مختلف کشور باشیم.

وی افزود: دولت اهتمام ویژه ای برای ساخت سالنهای ورزشی دارد که در دولت‌ دکتر احمدی نژاد رشد بسیار زیادی داشته و سالنهای ورزشی متعددی نیز در دست ساخت است.

عباسی اضافه کرد: در دولت‌های نهم و دهم به اندازه همه دولت‌های پیش از این شاهد گسترش فضاهای ورزشی بوده ایم که این امر بیانگر توجه ویژه دولت به امر توسعه فضاهای ورزشی است.

وی احداث سالن ورزشی در نقاط محروم را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و افزود: این امر در ارتقای سطح کیفی ورزش کشور نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از همه توان و ظرفیت خود برای گسترش ورزش و فضاهای ورزشی برای استفاده و بهره‌مندی همگانی از محیط‌های ورزشی را به کار خواهیم گرفت.