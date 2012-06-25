به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: ویژه شرکت‌کنندگان در عمره سال جاری حوزه‌های علمیه خواهران مسابقه فرهنگی برگزار می‌شود.



خانم غروی نائینی با اشاره به اختصاص 4 هزار نفر سهمیه عمره به حوزه‌های علمیه خواهران در سال جاری تصریح کرد: اکثر عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران برای نخستین بار به سرزمین وحی مشرف شدند و از معنویت این سفر بهره مند گشتند.



مدیر تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران کشور یادآور شد: مسابقه عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران با هدف جمع‌آوری آثار به‌یادماندنی زائران آن برگزار می‌شود.



وی افزود: در این راستا از عمره‌گزاران خواسته شده است تا مطالب و آثار خود را در قالب مقاله، شعر،‌ دلنوشته، سفرنامه، فیلم، عکس و ... عمره 91 به معاونت فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران ارائه نمایند.



تولیدات حوزه هنری قم به دنا رسیدند



سه فیلم کوتاه تولیدی حوزه هنری استان قم به بخش مسابقه جشنواره دنا راه یافت.



سه فیلم کوتاه "ضریح عشق"، "نگاه" و "زیر نگاه صبح" که توسط حوزه هنری استان قم تولید شده‌اند به بخش مسابقه چهل و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان نام (دنا) راه یافتند.



با رای داوران این جشنواره، مستند "ضریح عشق" ساخته احمد رضا داوری که به مراحل ساخت ضریح اباعبدالله الحسین(ع) می‌پردازد در بخش مسابقه فیلم‌های مستند حاضر خواهد شد و دو فیلم داستانی "نگاه" ساخته حنانه غضنفری و "زیر نگاه صبح" ساخته جواد مجیدلو در بخش مسابقه فیلم‌های تجربی با دیگر فیلم‌های این جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.



چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان به نام دنا با حضور 12 استان البرز، تهران، قزوین، قم، بوشهر، سمنان، مازندران، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری ، اصفهان و یزد از 19 تا 22 تیر در یاسوج برگزار خواهد شد.



تشکیل نخستین کانون ادبی نابینایان



مسئول کانون ادبی نابینایان قم گفت: این کانون تحت عنوان"صبح اشراق" فعالیت خود را با حضور 20 نفر از اعضا و شاعران نابینا آغاز کرد.



طیبه عبدلی ادامه داد: شعر خوانی، مشاعره، نقد و معرفی یک نویسنده و کتاب در هرجلسه، ارائه آثار اعضا اعم از نثر ادبی، شعر و داستان از برنامه های اصلی کانون است.



وی گفت: وبلاگ کانون ادبی صبح اشراق به نشانیknqom.blogfa.com راه اندازی شده و مطالب ارائه شده در هر جلسه بر روی وبلاگ گذاشته می شود.



واریز سرانه بسیج دانش آموزی به حساب مدارس استان



رئیس اداره بودجه آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: سرانه های آموزشی مدارس طی چند مرحله در سال جاری پرداخت شده و این مورد در ادامه واریز سرانه های قبلی است با این تفاوت که مربوط به بسیج دانش آموزی و فرهنگ ایثار و شهادت است.



علی اکبر سالار رضایی تصریح کرد: سرانه های بسیج دانش آموزی در قالب طرح های پیشگامان و فرزانگان جهت دانش آموزان فعال بسیجی و بر اساس نرخ تعیین و آمار ارائه شده و از طرف سازمان بسیج دانش آموزی به حساب سیبای مدارس واریز شده است.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد : فرماندهان واحد های مقاومت دانش آموزی مستقر در مدارس نسبت به هزینه کرد آن بر اساس برنامه های بیش بینی شده در طول سال تحصیلی با هماهنگی حوزه های بسیج دانش آموزی ادارت اقدام لازم را بعمل آورند.



برگزاری دومین نشست تخصصی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزی



کارشناس سیاسی و اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش هدف از برگزاری این گونه نشست ها را بصیرت افزایی دانش آموزی عنوان کرد و افزود: در راستای بصیرت افزایی دانش آموزان و اجرای برنامه 13 از توافقنامه ارتقای شاخص های فرهنگی و تربیتی مدارس با عنوان ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و پرسمان دانش آموزی، دومین دور از نشست های تخصصی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزی با مشارکت چهل و سه نفر از مربیان تربیت سیاسی و اجتماعی اداره کل به تعداد 164نشست در مقطع راهنمایی استان برگزار شد.

علی اوسط کریمی افزود: در این برنامه برای هر مدرسه راهنمایی یک جلسه نشست تخصصی دانش آموزی با موضوع انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر بیداری اسلامی کشورهای منطقه پیش بینی شده بود که با همکاری مدیران محترم مدارس به اجرا درآمد.



وی تصریح کرد: اولین دوره از این طرح در کلیه مدارس مقطع متوسطه استان به تعداد 160 نشست با موفقیت به اجرا در آمده بود که با این احتساب در مجموع 324 نشست دانش آموزی در سال تحصیلی گذشته اجرایی شد که در نوع خود از لحاظ تعداد بی نظیر است.