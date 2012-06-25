همایش ادبی دو پنجره در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین که در جشنواره ها و مسابقات ادبی صاحب رتبه برتر شده اند و نیز عباس تربن از نویسندگان و شاعران معاصر کشور همایش دو پنجره کار خود را آغاز کرد.
در این همایش کودکان و نوجوانان و نیز شعرا و نویسندگان شاخص و منتخب استان پس از شرکت در کارگاه های ادبی و شعر،
با مطالعه اثر ادبی" ماه روی صندلی" آن را نقد می کنند.
طیب ملکی پور مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای آشنایی کودکان و نوجوانان با شعرا و نویسندگان کشورو نیز نقد و بررسی آثار فعالان عرصه ادبی کودک و کسب تجربه این همایش در استان برگزار شده است.
وی افزود: کودکان و نوجوانان در این نشست هم آثار و سروده های خود را در حضور نویسنده شاخص کشور قرائت می کنند و آموزش می بینند و هم کتاب و اشعار نویسنده مورد نظر را از دیدگاه خود نقد و سوال های خود را مطرح کرده و پاسخ می گیرند.
مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین تصریح کرد: این فعالیت ها به تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در این گروه بسیار تاثیرگذار است و موجب می شود نویسنگان و شاعران امروز و آینده کشور با این رشته های ادبی به صورت کارگاهی و کاربردی هم آشنا شوند.
این مسئول یادآورشد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با شناسایی بیش از 100 نفر از کودکان عضو توانسته است با تشکیل جلسات کارگاهی متعدد افراد شاخص و نخبه را برای حضور در این همایش انتخاب کند.
عباس ترین نویسنده کتاب "ماه روی صندلی" از نویسندگان و شاعران جوان و مطرح کشور در حوزه ادبیات کودک است که تاکنون 15 جلد کتاب داستان و شعر در باره کودکان نگارش و تالیف کرده است.
وی از شاعران طنز پرداز کشور هم بشمار می رود که کتاب "ماه روی صندلی" این شاعر در همایش دو پنجره توسط کودکان قزوینی نقد و بررسی می شود.
عباس تربن با بیان ویژگی های داستان ها و اشعار خود از کودکان قزوین خواست دیدگاه خود را در خصوص کتاب ماه روی صندلی مطرح کنند.
در این مراسم از اعضای فعال و صاحب رتبه های کشور کانون هم تجلیل شد.
این همایش تا پایان سال جاری در چهار نوبت دیگر هم برگزار خواهد شد.
