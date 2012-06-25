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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

پژهان عنوان کرد:

طرح تشدید کنترل مراکز عرضه مواد غذایی در یاسوج اجرا شد

طرح تشدید کنترل مراکز عرضه مواد غذایی در یاسوج اجرا شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول بهداشت محیط کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح تشدید کنترل مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی با همت دانشگاه علوم پزشکی استان و اداره بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد در سطح شهر یاسوج اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه پژهان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح هشت تیم چهار نفره تعداد 150 مرکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی را مورد بازدید و بازرسی قرار دادند.

وی بیان داشت: در این بازرسی بالغ بر 450 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته جمع آوری شد.

مسئول بهداشت محیط کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در سه ماهه نخست سال در استان قریب به 9هزار کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی کشف و ضبط و معدم شده است.

وی افزود: در این مدت 11 مکان تهیه و توزیع مواد غذایی نیز به علت تخلفات بهداشتی پلمپ شدند.

مسئول بهداشت محیط استان اظهار داشت: شهروندان در هنگام خرید کالا به مشخصات اصلی کالا توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و تفریحی به مراکز مربوطه اطلاع دهند.

کد مطلب 1634613

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