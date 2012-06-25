طرح تشدید کنترل مراکز عرضه مواد غذایی در یاسوج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه پژهان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح هشت تیم چهار نفره تعداد 150 مرکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی را مورد بازدید و بازرسی قرار دادند.

وی بیان داشت: در این بازرسی بالغ بر 450 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته جمع آوری شد.

مسئول بهداشت محیط کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در سه ماهه نخست سال در استان قریب به 9هزار کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی کشف و ضبط و معدم شده است.

وی افزود: در این مدت 11 مکان تهیه و توزیع مواد غذایی نیز به علت تخلفات بهداشتی پلمپ شدند.

مسئول بهداشت محیط استان اظهار داشت: شهروندان در هنگام خرید کالا به مشخصات اصلی کالا توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و تفریحی به مراکز مربوطه اطلاع دهند.