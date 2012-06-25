صدور 1108 شناسه در سال 90 برای ناشران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در 5 سال گذشته نیز در مجموع 5163 شناسه یا شابک به ناشران واگذار شده است.

بر اساس این گزارش، در سال 86، 896 شناسه، در سال 87، 901 شناسه، در سال 88، 1078 شناسه، در سال 89، 1180 شناسه و در سال 90 نیز 1108 شناسه به ناشران واگذار شده است.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب، در سال 1390 تعداد ناشران جدیدی که برای نخستین بار عضو شابک شده‌اند، 378 ناشر است. این آمار اما در سال 86 تنها 283 ناشر بوده است.

همچنین بر اساس همین آمار از کل کتاب‌های منتشر شده توسط ناشران تا پایان سال 1390، حدود 96 درصد کتاب‌ها دارای شابک هستند.

شابک (ISBN) سرنام عبارت شماره استاندارد بین‌المللی کتاب، شماره استاندارد شناسایی بین‌المللی است که به کتاب‌های منتشر شده منسوب می‌شود.

موسسه خانه کتاب تنها نهادی است که شناسه بین‌المللی انتشار کتاب را در کشورمان به ناشران بر اساس تعداد کتاب‌های منتشر شده در سال اعطا می‌کند.