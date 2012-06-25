مسابقات زورخانه ای قهرمانی جوانان اروپا در لیتوانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی جوانان اروپا با حضور 80 ورزشکار از 10 کشور آذربایجان، اوکراین، استونی، بلاروس، دانمارک، روسیه، لیتوانی، لتونی، لهستان و فنلاند همزمان با پنجمین دوره مسابقات فدراسیون جهانی ورزش همگانی از 12 تیرماه 1391 با ثبت نام، تست پزشکی و وزن کشی و کلینیک داوری آغاز و 15 تیرماه با توزیع مدال های سه بخش (تیمی، مهارت های انفرادی و کشتی پهلوانی) خاتمه می یابد.

آذربایجان قهرمان و بلاروس میزبان دور پیش به همراه لیتوانی و اوکراین مدعیان اصلی مسابقات هستند.



نخستین دوره مسابقات قهرمانی جوانان اروپا آذر سال 1389 در استادیوم ورزشی دانشگاه پلی تکنیک مینسک برگزار شده بود.



کشور سه میلیون و پانصد هزار نفری لیتوانی بزرگ ترین و جنوبی‌ترین کشور در میان سه جمهوری حوزه بالتیک در اروپاست که همانند همسایگانش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 تشکیل شد. لیتوانی از شمال با لتونی، از جنوب شرق با بلاروس و از جنوب غرب با لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد.