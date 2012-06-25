عملیات نجات بخشی آق تپه انجام شد

به گزارش خبرگزای مهر، معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: عملیات نجات بخشی در آق تپه شهرستان مانه و سملقان پایان یافت.

علی اکبروحدتی با بیان این مطلب افزود: طی سال‌های دهه 1350 محور اصلی بجنورد - رازوجرگلان از حاشیه جنوبی آق تپه گذشته و راه اصلی شهر پیش قلعه نیز از دل این اثر باستانی عبور داده شد که نه تنها باعث از بین رفتن بخش قابل توجهی از آثار باستانی مدفون در دل تپه شد بلکه به دلیل نبود دید کافی برای رانندگان وسائط نقلیه طی چند سال گذشته موجب از دست رفتن جان تعداد زیادی از ساکنین منطقه شده بود.

وی افزود: در راستای رفع این معضل، انجام کاوش نجات بخشی در آق تپه برای تعریض راه شهر و گسترش میدان دید در دستور کار قرار گرفت که درنتیجه بخشی از آثار آق تپه در حاشیه شرقی راه دسترسی به پیش قلعه به طور کامل کاوش و اشیای تاریخی با ارزشی از این محوطه کاوش شد.

وحدتی این کاوش‌ها را شامل کشف معماری‌های خشت و گلی و نقشه ‌برداری‌های دقیق از محوطه برشمرد و یادآور شد به زودی مستند نگاری کاملی نیز از این محوطه انجام می‌شود.

محوطه باستانی آق تپه که در شهر پیش‌قلعه از توابع بخش مانه و سملقان استان خراسان شمالی واقع شده، متعلق به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی است.

نیکوکاران 120 میلیون ریال به مسکن مددجوی کمیته امداد اسفراین کمک کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) اسفراین گفت: نیکوکاران مجمع رضوان به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه 120 میلیون ریال برای مسکن خانواده تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

هاشم بهشتی با اعلام اینکه مبلغ مذکور برای یک باب منزل مسکونی خانواده تحت حمایت این نهاد کمک شد گفت: خیرین مجمع رضوان با تلاش در برنامه‌های مشارکتی کمیته امداد در طول سال با توجه به مناسبت‌های مختلف در راستای رفع نیاز مسکن مددجویان و جذب دیگر نیکوکاران در این مجمع فعالیت می‌کنند.

وی افزود: علاوه برکمک خیرین، کمیته امداد نیز در طول سال برای بهسازی، تعمیر و احداث مسکن خانواده‌های واجد شرایط اقدام می‌کند.

بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر 300 واحد مسکونی مددجویان روستایی اسفراین در دست ساخت است گفت: 200 واحد مسکونی روستایی و 105 واحد مسکن شهری در سال گذشته نیز احداث شد که برخی از واحدهای ساخته شده پس از تکمیل به خانواده‌ها واگذار و مابقی نیز در حال تکمیل و واگذاری است.

وظیفه مسئولین حفظ نجابت و تقویت ایمان خانواده‌های نیازمند است

نماینده مجلس شورای اسلامی بجنورد، مانه وسملقان گفت: وظیفه مسئولین حفظ نجابت، عزت و تقویت ایمان خانواده‌های نیازمند است.

قاسم جعفری در شورای مدیران کمیته امداد خراسان شمالی با اعلام اینکه خدمت به نیازمندان خدمت به ولی نعمتان است گفت: طبق آیات و روایات فقر پهلو به کفر می‌زند در این راستا وظیفه همه مسئولین تقویت نجابت و ایمان خانواده‌های نیازمند و مستضعف است.

وی با اعلام اینکه خدمتگزاران ملت باید درک خود را از مسائل و مشکلات مردم بالا ببرند افزود: حیات عزتمند مردم درگرو زندگی خوب، راحت و عادلانه اقشار مختلف مردم است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس نهم با اشاره به اینکه آمار بالای نیازمندان استان تاسف بار است اظهارداشت: با توجه به زیر ساخته‌ای استان به خصوص کشاورزی می‌طلبد مسئولین برای غنی سازی و خوداتکایی مردم استان نگاه ویژه داشته باشند.