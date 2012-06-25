فارسیان قابلیت افزایش گردشگری استان گلستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر آزادشهر افزود: با رونق زیرساخت های گردشگری و توجه بیشتر به بناها وآثار تاریخی و باستانی این شهرستان، امیدواریم شمار مسافران و گردشکران ورودی به استان گلستان بیش از پیش افزایش یافته و شاهد توسعه صنعت گردشکری دراین شهرستان باشیم.

وی اظهار داشت: این شهرستان با توجه به تنوع فرهنگی و دیرینه تاریخی و باستانی، بستر مناسبی جهت ظهوراقدامات میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت های گردشگری است.

وی حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی این سرزمین را یک ضرورت دانست و ادامه داد: باید اقدامات مناسبی جهت حفظ این مواریث انجام شود.

صابری با بیان اینکه، شهرستان آزادشهر ویژگی های کم نظیر گردشگری را در خود جای داده است، بر توجه بیشتر به قابلیت های موجود دراین شهرستان و توسعه زیرساخت ها و مجتمع های رفاهی و اقامتی گردشگری تاکید کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت: از گذشته های دور آزادشهر به صورت چهار راه ارتباطی محورهای "سمنان به استان گلستان"، "تهران به مشهد"، "سمنان به آسیای میانه" و "مسیر گلستان" مطرح بوده و درتفرجگاه های آن، جمعیت بسیاری را می توان دید، که همین مساله نقش آزادشهر را جدی تر کرده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.