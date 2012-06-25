راه اندازی انجمن خیران کتابخانه ساز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری روسای ادارات کتابخانه های مازندرانف با اشاره به نحوه جذب در کتابخانه های روستایی گفت: طبق دستورالعمل جدید نهاد کتابخانه های کشور نیروهای پاره وقت در روستاها به جای نیروهای بازنشسته استفاده خواهند شد.



امامزاده با بیان اینکه آشنایی کتابداران با سطح مقدماتی کامپیوتر الزامی است عنوان کرد: در صورتی که کتابداری این دوره را نگذرانده باید باید با گذراندن آموزش این دوره مدرک خود را ارائه دهد.



وی افزود: در سال جدید ارزیابی عملکرد سالانه بر اساس فرمت جدید که بهتر از گذشته دیده، انجام خواهد شد.



دبیر سند نهضت مطالعه مفید درمازندران بیان داشت: با توجه به ضرورت وجود روزی برای کتابدار، 24 آبان ماه به عنوان روز کتاب کتابخوانی و کتابدار در تقویم رسمی کشور ثبت شد که حرکتی جامع و هوشمندانه است.



امامزاده با بیان اینکه بردن کتاب، در خانه های مردم باید زیر نظر ادارات کتابخانه های شهرستانها باشد، اظهار داشت: از آنجایی که ممکن است برخی افراد سودجو به دنبال این باشند که با دادن کتاب به مردم عقاید خلاف دین را ترویج کنند و یا به دنبال ترویج ادیان دیگر یا فرقه های ضاله باشند، لازم است روسای محترم ادارات در صورت مشاهده چنین صحنه هایی، دستگاههای امنیتی و انتظامی استان را در جریان کار قرار دهند تا با عاملان آن برخورد شود.



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان مازندران گفت: طبق تاکید مکرر استاندار، روسای ادرات به صورت قانونی دبیران جلسات کتابخانه های عمومی هستند چرا که اداره کتابخانه ها ی عمومی در هر شهری متولی اصلی کتاب و کتابخوانی در آن شهر است.



امامزاده با تاکید بر اینکه دعوتنامه جلسات انجمن باید به امضای فرماندار باشد، یادآور شد: روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها سعی کنند در جلسات از نمایندگان مجلس و ائمه جماعات استفاده کنند و از تجربیات و تخصص آنان هم استفاده شود. .



مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به لزوم تاسیس انجمن خیران در همه شهرستانها گفت: باید عزم جدی وجود داشته باشد که سال 91 سال تاسیس انجمن خیران کتابخانه ساز در تمامی شهرهای استان باشد.