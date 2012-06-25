کسب رتبه اول استانی در بهره مندی فاضلاب مدرن شهری توسط اهر

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع شهروندان اهری گفت: اداره آب و فاضلاب با حمایت و همراهی مسئولین شهرستان و استان توانسته است 89 درصد شهروندان را از مزایای فاضلاب مدرن شهری بهره مند نمایند که این رقم از متوسط بالای کشوری و استانی نیز بیشتر است.

وی گفت: با استناد به آمار و اطلاعات موجود متوسط برخورداری کشوری از فاضلاب 34 درصد و متوسط استانی 44 درصد بوده که با تلاش های شبانه روزی انجام شده توسط پرسنل و کارشناسان آب و فاضلاب و عنایت ویژه مسئولین استانی این رقم در شهرستان اهر به دو برابر متوسط استانی رسیده است که این امر نشان از اهتمام مسئولین در خدمت رسانی مطلوب به شهروندان می باشد.

صدیقی گفت: در دولت نهم و دهم توسعه زیرساختها و امور زیربنایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از شتاب ویژه ای برخوردار بوده بطوری که در حوزه شبکه فاضلاب شهرستان اهر بالغ بر چهارصد و چهل میلیارد ریال هزینه و بیش از 120 کیلومتر شبکه گذاری و اوله گذاری شده است.

این مقام مسئول گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر اهر یکی از پروژه های مهم ملی استان بوده که در دولت عدالت به بهره برداری رسیده و تلاش داریم با اختصاص اعتبارات لازم چرخه تکمیلی این تصفیه خانه را نیز به اتمام برسانیم.

وی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلاش دولت خدمتگزار در حوزه آبرسانی نیز با اختصاص اعتبارات لازم آبرسانی از سد ستارخان به تصفیه خانه از طریق لوله های فلزی انجام شده که در گذشته این امر از طریق کانالهای رو باز انجام می شد که برخی نگرانی ها را برای شهروندان بوجود آورده بود.

صدیقی همچنین گفت: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع آب شهری و عمر بالای 50 سال با اختصاص اعتبارات لازم به تدریج کلیه شبکه های داخلی شهر اهر در توزیع آب مرمت و نوسازی می شوند که با اجرای آن ضمن جلوی از هدر رفت آب و صرفه جویی درآن خدمات مناسب به شهروندان ارائه می شود که این امر رضایتمندی مردم را درپی خواهد داشت.

