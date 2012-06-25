رعایت همه استانداردها در سالن 1500 نفری کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی صبح دوشنبه در آئین کلنگ‌زنی سالن یک‌هزار و 500 نفری کنگان اظهار داشت: وزارت ورزش با جدیت خاصی پروژه‌های ورزشی را دنبال می‌کند وشاهد گسرش فضاهای ورزشی بسیاری در استان بوشهر هستیم.

وی اضافه کرد: این پروژه‌های ورزشی با کیفیت بالایی اجرا می‌شود که امیدواریم ورزشکاران بتوانند از این فضاهای ورزشی بهره لازم را ببرند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به ویژگی های سالن یک‌هزار و 500 نفری کنگان اشاره کرد و افزود: همه استانداردهای لازم در ساخت این سالن ورزشی به کار گرفته می‌شود که امیدواریم با تلاش مجریان طرح شاهد بهره‌برداری از این طرح در کمترین زمان ممکن باشیم.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به منطقه عسلویه ادامه داد: به برکت سفر مقام معظم رهبری به این منطقه شاهد اجرای طرح‌های زیرساختی و زیربنایی خوبی هستیم که در زمینه پروژه‌های ورزشی نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

جمشیدی به بهره‌برداری از چند پروژه ورزشی در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: سالن ورزشی شهر بردخون و سالن جودو و کشتی بوشهر از مهمترین پروژه‌های ورزشی است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: وزیر ورزش و جوانان همچنین از ورزشگاه در دست ساخت 15 هزار نفری بوشهر نیز بازدید خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: با گسترش فضاهای ورزشی می‌توان به نتایج مطلوبی در عرصه ورزشی دست یافت که همه تلاش خود را برای توسعه و گسترش فضاهای ورزشی استان به کار خواهیم گرفت.

با حضور وزیر ورزش و جوانان و مسئولان استان بوشهر، سالن ورزشی یک‌هزار و 500 نفری کنگان کلنگ‌زنی شد.