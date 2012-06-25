به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "سایه روشن" که روز سه‌شنبه 6 تیر از شبکه یک پخش می‌شود به بررسی فرهنگ ایران، آثار ادبی، بناهای تاریخی و... می‌پردازد.

دکتر ولایتی در این برنامه که توسط رضا خوشدل تهیه شده، آثار ادبی، هویت و تاریخی که شعر در حوزه کهن و گسترده زبان و فرهنگ فارسی و در ایران دارد را بررسی می‌کند.

"سایه روشن" برنامه‌ای است که در گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما تهیه و در آن گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخی و فرهنگی ایران توسط دکتر ولایتی و برخی دیگر از کارشناسان بررسی می‌شود، موضوع‌هایی همچون ایران کجاست و ایرانی کیست، ربع رشیدی، جندی شاپور، خواجه نصیرالدین طوسی و رودکی را ورد بررسی قرار می دهد.

علیرضا سالمی کارگردان، شهرام سالمی تدوین و سهراب حسین‌پور مدیر تولید این پروژه هستند.