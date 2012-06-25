بیش از 110 میلیارد ریال اعتبار به اسلامشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار اسلامشهر از اختصاص 11 میلیارد و 645 میلیون تومان به این شهرستان طی سال جاری خبر داد و گفت: مسئولان شهرستان باید با مطالعه و اشراف بر قانون برنامه و بودجه سال 91 توانایی خود را برای جذب و هزینه کرد درست منابع مالی ارتقا دهند و نهایت دقت را در اجرای ابلاغیه برنامه و بودجه به کار بندند.



غلامحسین آرام با اشاره به محرومیت شهرستان های استان تهران گفت: شهرستان های استان تهران به خاطر عدم آشنایی کافی مسئولان بالادست و مدیران ارشد با این مناطق جز محروم ترین شهرهای کشور هستند که طی چند سال گذشته با توجه خاصی که به این مناطق شده در امور زیر ساختی و عمرانی قدم های خوبی برداشته شده ولی هنوز جوابگوی خواسته های به حق مردم شهرستان نیست و نیازمند توجه ویژه است.

حراست فرمانداری رباط کریم جز 10حراست برتر غرب تهران و استان البرز شناخته شد

حراست فرمانداری رباط کریم به دلیل عملکرد مطلوب خود، جز 10حراست برتر ادارات و دستگاه های اجرایی غرب استان تهران و البرز قرار گرفت واز سوی مدیرکل حراست استان البرز و غرب استان تهران لوح تقدیر دریافت کرد.



در این تقدیرنامه خطاب به مدیر حراست فرمانداری رباط کریم آمده است: حراستها به عنوان چشمان بیدار نظام اسلامی در راستای حفظ دستاوردهای آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، به پاس تلاشهای موثر و صادقانه، تدبیر و تدبر در انجام امور و وظایف محوله، خدمت صادقانه و تحقق برنامه ها و اولویتهای مجموعه اطلاعاتی کشور، بدینوسیله از زحمات جنابعالی و همکاران شاغل در آن محیط تقدیر و تشکر به عمل می آید.

لکه گیری و آسفالت معابر قدس با جدیت ادامه دارد



معاون فنی و عمرانی شهرداری قدس از اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی آسفالت معابر این شهر خبر داد و اظهار داشت: در راستای رفع معضلات و مشکلات معابر شهری کوچه منتظری واقع در خیابان کاج، کوچه زارعی واقع در گودرزی جنوبی و کوچه نعمتی مجموعا با حجم 117 تن لکه گیری و آسفالت شد.

مجید عظیمی افزود: زیرسازی خیابان پاییزان، رضوان سوم و چهارم نیز به منظور بهسازی و آسفالت در دست اقدام است که مرمت و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر به منظور سهولت در رفت و آمد شهروندان تا رسیدن به وضعیت کیفی مناسب ادامه خواهد داشت.

بوستان های قدس در فصل تابستان میزبان برگزاری جشنواره تابستانی است

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس با اشاره به آغاز جشنواره تابستانی همزمان با اعیاد شعبانیه، گفت: جشنواره سوم نیز همانند جشنواره های تابستانی سال های گذشته با تلاش و کوشش دست اندرکاران این سازمان، جشنواره ای در شان شهر و شهروندان قدس خواهد بود.

داوود حبیبی اظهار داشت: در این جشنواره آموزش های قرآنی، بهداشت شهری، ترافیک و راهنمایی و رانندگی، آموزش اجتماعی، تغذیه سالم، فضای سبز، فرهنگ آپارتمان نشینی، آموزش های ایمنی و... برای گروه های سنی مختلف آموزش داده می شود.