به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در یکی از نمایشگاه ها مجبور شدیم بخاطر بدحجابی بخشی از نمایشگاه را تعطیل کنیم. گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که در شأن نظام نیست.

وی تاکید کرد: پس از بررسی ماجرای این نمایشگاه متوجه شدیم غرفه داران آنجا از طرف چند شرکت خاص استفاده شده اند، به طوری که احساس می شد ساماندهی در نوع بدپوششی شکل گرفته است. نوع پوشش نشان دهنده این موضوع بود که در آن سلیقه فردی مدنظر نبوده، بلکه سلیقه سازمانی اجرا شده است. این شرکت ها شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت گرفت و دارای پرونده شدند.



سردار رادان در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه حقوقی که به این غرفه داران خانم داده می شد بسیار پایین تر از حداقل حقوق بود. چرا این افراد به خود این اجازه را می دهند که به بانوان نگاه ابزاری داشته و به واسطه آرایش غلیظ و روابط عمومی بالا دستمزد زنان را افزایش می دهند. این افراد آنقدر وقیح شدند که در جراید رسمی آگهی جذب داده و در آن اعلام می کنند به خانم هایی با روابط عمومی بالا و اندام مناسب نیازمندیم. تاکید بر روی اندام مناسب چه معنایی دارد؟



جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: با دستگاه قضایی در این رابطه هماهنگ بوده و رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز روی این موضوع دغدغه دارند.

وی با اشاره به استفاده سازمان یافته برخی پرسنل بیمارستان ها از کراوات و آرایش غلیظ اظهار داشت: متاسفانه در برخی بیمارستان و شرکت های خصوصی استفاده از کراوات و آرایش غلیظ سازمانی شده و این ترویج فرهنگ غرب می باشد که ما به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.



سردار رادان افزود: این موضوع را به صورت کتبی پیش از این اعلام کرده بودیم اما الان به صورت جدی به آنها اخطار می دهیم که استفاده از کراوات و آرایش غلیظ را در بیمارستان‌ها جمع کنند و چند روز بیشتر فرصت ندارند. متاسفانه برخی بیمارستان ها حتی نگهبان و آسانسورچی را مجبور به استفاده از کراوات می کنند. چرا در نظام ارزشیابی بیمارستان ها این موضوع مدنظر قرار نگرفته است؟



جانشین فرمانده ناجا با اشاره به کشف 100 تن انواع مواد مخدر در سال جاری اظهار داشت: امسال با اقدامات خوبی که در مرزها صورت گرفته، شاهد کاهش ورود از مناطق شمال سیستان و بلوچستان هستیم. امسال 100 تن انواع مواد مخدر از سوی پلیس کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر تقویت مرزبانی در دریا را در دستور کار قرار دادیم و نباید منتظر معجزه آمریکا و انگلیس در افغانستان باشیم. دولت و مجلس باید بودجه مرز را افزایش دهد، زیرا هر هزینه ای که در مرزها صورت گیرد، سودآور خواهد بود.



وی ادامه داد: در موضوع طرح امنیت اخلاقی اگر در بخش هایی تنها مانده ایم، اما خوشبختانه با حمایت خوب مردم روبرو بوده ایم. در کتاب «راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب» آمده است عملکرد دستگاه های متولی مورد ارزیابی قرار گیرد. در ارزیابی صورت گرفته دستگاه قضایی نیروی انتظامی و رسانه ها نمره خوبی کسب کردند.



سردار رادان در پاسخ به پرسشی در خصوص دغدغه های مردم و انتظارات از نیروی انتظامی گفت: بحث مواد مخدر، بدپوششی و مزاحمین نوامیس از مهمترین دغدغه های مردم می باشد. با برخوردهای صورت گرفته با ارازل و اوباش دیگر این موضوع به عنوان اولویت اول مردم مطرح نیست. پلیس تهران بزرگ عملکرد خوبی در برخورد با ارازل و اوباش داشته است که این برخورد از زمان فرماندهی من در تهران گویاتر و جدی تر می‌باشد.



جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: در موضوع پارک طالقانی رسانه ها به ماجرا به صورت گسترده پرداختند، اما دستگیری ارازل و اوباش حاضر در این ماجرا از سوی پلیس خیلی کمرنگ پوشش داده شد.



وی درباره مخالفت پلیس با حضور زنان برای تماس های فوتبال در سینماها نیز گفت: ما به محتوای فیلم های اکران شده کاری نداریم آن چه پلیس به آن ورود پیدا کرد درخواست برخی سینماداران برای تماشای مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا در سینماها بود. ما گفتیم اگر قصد این کار را دارند فقط آقایان اجازه ورود به سینماها را خواهند داشت. رفتار جمعی در مسابقه فوتبال و تماشای آن هیجانی است که طبیعتا شأن خانم ها در آن رعایت نمی شود. برخی سینمادارها اعلام کردند اجرای این طرح بدون حضور زنان مقرون به صرفه نیست که این موضوع دوباره بحث نگاه ابزاری به زنان را مطرح می کند.



سردار رادان درباره حضور ماموران مرد در طرح امنیت اخلاقی اظهار داشت: ماموران مرد در این طرح ماموران زن را مورد حمایت قرار می دهند. یک سری از وظایف نیز مثل برخورد با پسران بدپوشش، آلودگی صوتی و مزاحمت برای نوامیس برعهده ماموران پلیس مرد می باشد.



جانشین فرمانده ناجا در پایان تاکید کرد: اگر شهروندان در خصوص برخورد بد ماموران مدرکی را ارائه دهند از آنها عذرخواهی کرده و با مامور متخلف نیز برخورد خواهد شد.